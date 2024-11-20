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محافظات

تنفيذ 12 ندوة تثقيفية و1600 زيارة منزلية عن الصحة الإنجابية بقرى القوصية بأسيوط

قوافل تنظيم الأسرة
قوافل تنظيم الأسرة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والقوافل الطبية وحملات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وطرق الأبواب بالمراكز والقرى لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان للأهالي خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواجهة الزيادة السكانية غير المبررة. 

 

 رفع الوعي بخدمات تنظيم الأسرة 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية رفع الوعي بخدمات تنظيم الأسرة وتوفير الخدمات للمناطق والقرى المحرومة باعتبار أن قضية الزيادة السكانية واحدة من أهم القضايا الهامة التي تعمل الدولة على الحد من مخاطرها على المجتمع.

 

تنفيذ 12 ندوة تثقيفية و1600زيارة منزلية للصحة الانجابية 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الصحة والسكان بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط قد نظمت قافلة صحة إنجابية وتنظيم الأسرة لمدة 3 أيام متتالية بقرى مركز القوصية ضمن مبادرة "حقك تنظمي" حيث تم تنفيذ 12 ندوة تثقيفية و1600زيارة منزلية بعدد من قرى المركز بهدف رفع معدلات الاستخدام بوسائل تنظيم الأسرة للسيطرة علي معدلات المواليد وذلك بإشراف الدكتورة مروة أبو المكارم مدير تنظيم الأسرة وبمتابعة فرق من الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة وفرق الإشراف بالمديرية والإدارات الصحية. 

 

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تنظيم قوافل مجانية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمركزي أسيوط وصدفا

بمشاركة 558 مستفيدا، تنظيم 16 ندوة تثقيفية للشباب بقرى أسيوط ضمن مبادرة بداية

 

ولفت اللواء هشام أبو النصر إلى حصول 1260 منتفعة علي خدمات تنظيم الأسرة خلال مدة القافلة مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن لتسهيل عمل القوافل وتحقيق الأهداف المرجوة.

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