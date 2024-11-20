الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مصر من بينها، معدل الإنفاق على الصحة ومتوسط أعمار البشر فى الدول العربية

الرعاية الصحية، فيتو
الرعاية الصحية، فيتو

سلط تقرير إخباري  لمنصة "فورتشن بيزنس إنسايتس"، الضوء علي حجم سوق خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 وأوضح التقرير أن حجم سوق خدمات الرعاية الصحية بلغ  226.97 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو إلى 241.13 مليارا في 2024 وإلى 412.25 مليارا في 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب 6.9% خلال الفترة المتوقعة.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي -على سبيل المثال لا الحصر- إلى 135.5 مليار دولار بحلول عام 2027 وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وينمو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب عوامل عدة، منها:

زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.
الطلب المتزايد على هذه الخدمات.
انتشار الأمراض مع زيادة عدد السكان.
تزايد عدد كبار السن.
المبادرات الحكومية لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.
زيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية للرعاية الصحية.
الوعي المتزايد بأهمية الرعاية الصحية الوقائية.
كما أن التقدم في التكنولوجيا وتبني الخدمات الصحية الرقمية وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعمل على تحسين وصول الرعاية الصحية إلى عامة السكان.

نسبة التفاوت بين الرعاية الصحية ومستوي الانفاق 

ومع ذلك، ثمة تفاوت كبير بين خدمات الرعاية الصحية ومستوى الإنفاق بين الدول العربية الغنية وبقية الدول العربية الأخرى.


وعالميا، بلغت قيمة سوق خدمات الرعاية الصحية 11.3 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 19 تريليونا بحلول عام 2028، بنمو سنوي مركب بنسبة 8.96% خلال الفترة المتوقعة حسب ما ذكرت منصة "إنسايدر مونكي".

وفيما يلي أبرز الدول العربية إنفاقا على خدمات الرعاية الصحية وحجم إنفاق هذه الدول:

١- السعودية

معدل إنفاق الفرد على الصحة: 3029 دولارا.

متوسط العمر: 78.29 سنة.

موازنة الصحة لعام 2024: 86.25 مليار ريال (23 مليار دولار).

٢-قطر

معدل إنفاق الفرد على الصحة: 2952 دولارا.

متوسط العمر: 81.9 سنة.

موازنة الصحة لعام 2024: 21.8 مليار ريال (6 مليارات دولار).

٣-الإمارات

معدل إنفاق الفرد على الصحة: 4065 دولارا.

متوسط العمر: 80.65 سنة.

موازنة الصحة لعام 2024: 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار).

٤-سلطنة عمان

 معدل إنفاق الفرد على الصحة: 1646.6 دولارا.

متوسط العمر: 79.18 سنة.

موازنة الصحة لعام 2024: 1.056 ريال (2.73 مليار دولار).

٥-الكويت

معدل إنفاق الفرد على الصحة: 2908.3 دولارات.

متوسط العمر: 80.63 سنة.

موازنة الصحة لعام 2024: 2.75 مليار دينار (8.9 مليارات دولار).

٦-مصر

معدل إنفاق الفرد على الصحة: 615 دولارا.

متوسط العمر: 72.2 سنة.

موازنة الصحة لعام 2024: 496 مليار جنيه (10 مليارات دولار).

٧-الجزائر

معدل إنفاق الفرد على الصحة: 672.25 دولارا.

متوسط العمر: 77.54 سنة.

موازنة الصحة لعام 2024: 848 مليار دينار (6.35 مليارات دولار).

٨- المغرب

معدل إنفاق الفرد على الصحة: 515.76 دولارا.

متوسط العمر: 75.43 سنة.

موازنة الصحة لعام 2024: نحو 31 مليار درهم (3 مليارات دولار).

 

٩-الأردن

معدل إنفاق الفرد على الصحة: 738.52 دولارا.

متوسط العمر: 76.83 سنة.

موازنة الصحة لعام 2024: 766 مليون دينار (1.08 مليار دولار).

١٠-تونس

 معدل إنفاق الفرد على الصحة: 784.1 دولارا.

متوسط العمر: 77.16 سنة.

موازنة الصحة لعام 2024: 3.93 مليارات دينار (1.25 مليار دولار).

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افريقيا الاقتصادي العالمي الرعاية الصحية الشرق الاوسط وشمال افريقيا المبادرات الحكومية خدمات الرعاية الصحية دول مجلس التعاون الخليجى

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