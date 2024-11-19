أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص رقم 1532 ن ب د، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، وتحديدا امام مركز سمالوط، بسبب السرعة الزائدة.

إصابة 7 أشخاص في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم بالجسم ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

مستشفى سمالوط النموذجي



تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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