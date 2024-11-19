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محافظ المنيا يسلم 10 أكشاك للأسر الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

تسليم 10 أكشاك للأسر
تسليم 10 أكشاك للأسر الأولى

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، فعاليات تسليم 10 أكشاك للأسر الأولى بالرعاية والأرامل بمركز أبوقرقاص، لتوفير فرص عمل وتحقيق التمكين الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تسليم 10 أكشاك للأسر الأولى بالرعاية 
 

وأعلن المحافظ أن تكلفة الأكشاك بلغت 650 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف الى توفير مصادر دخل ثابتة للأسر الأكثر احتياجًا تعينهم على مواجهة أعباء الحياة وتحسن أوضاع معيشتهم، موضحا أن الأكشاك تم تجهيزها بالكامل، بما في ذلك البضائع وثلاجات العرض، مع تحمل جمعية الأورمان تكاليف توصيل الكهرباء ومتابعة المشروعات لضمان استمراريتها.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تسعى الى تقديم دعم حقيقي لتمكين الأسر الأكثر احتياجا من الاستغناء عن المساعدات من خلال مشاريع صغيرة منتجة تساهم في إعانتهم ماديا وتشارك في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مع إعطاء الأولوية للأرامل، المطلقات، وأصحاب الهمم، كما أشاد بجهود جمعية الأورمان في دعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن المشروع يخضع لإشراف ومتابعة دقيقة لضمان نجاحه واستفادة المستحقين، مع توسيع قاعدة المساعدات لتشمل كافة القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.


وفي سياق متصل، التقى المحافظ بعدد من السيدات المستفيدات، واستمع إلى مشاكلهن واحتياجاتهن، موجهًا بصرف مساعدات مالية وعينية لدعمهن وتحسين ظروفهن المعيشية، في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

رافق المحافظ خلال الفعالية ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وضياء أنور مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا، وحامد فخري رئيس مركز أبوقرقاص.

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