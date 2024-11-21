تحرك برلماني بعد فيديو واقعة تعذيب مدرسة لطفلة في طنطا

تقدمت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن انتشار فيديو تعذيب مدرسة لطفلة وضربها بطريقة وحشية يعاقب عليه القانون في إحدى الحضانات بطنطا.

واقعة ضرب وتعذيب طفلة في إحدى الحضانات بطنطا

وقالت النائبة في طلبها: ضرب وتعذيب طفلة بحجة تدريسها وتعليمها، يعبر عن أن وزارة التعليم ليس لديها أدوات لرقابة الحضانات والمدارس.

سميرة الجزار: الأطفال فريسة لبعض المدرسين غير المؤهلين

وأوضحت أن الضرب بهذا الشكل يعبر عن أن المدرسة لديها كمية من الغل والحقد ويعبر عن نفس غير سوية ومريضة نفسية، متسائلة: كيف تترك الوزارة أطفالنا فريسة لمدرسين غير أسوياء؟.

التحقيق في واقعة تعرض طفلة للضرب في إحدى الحضانات بطنطا

وطالبت عضو مجلس النواب، بالتحقيق مع الحضانة ومديرها، والتحقيق مع المُدرسة والأخصائية التي صورت الواقعة ولم تنقذ الطفلة.

وشددت على ضرورة اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار هذا الأسلوب الهمجي، ووضع ضوابط وجزاءات توقف مثل هذه الممارسات من الضرب والقمع والترهيب والتخويف.

وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية استدعاء وزير التعليم، لمناقشته وسؤاله عن خطة الوزارة في كيفية الرقابة علي العملية التعليمية، وحدود العلاقة بين المدرسين والطلاب والإعلان عن نتائج التحقيقات حتي يطمئن الأهالي علي أبنائهم في المدارس والحضانات.

وأعلنت الدكتورة حسناء محمد وكيل التضامن الاجتماعي بالغربية عن فصل المعلمة المشرفة علي تعليم الاطفال داخل حضانة الرحاب وصاحبة واقعة التعدي علي الطفلة في تاريخ 3 اكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجرتها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ويرافقها وفد من أعضاء لجنة الأمومة والطفولة ولفيف من جهات التحقيق داخل الحضانة المذكورة بنطاق دائرة مركز السنطة.

وأضافت وكيل التضامن بالغربية بقولها "تلك الواقعة قديمة ومجلس إدارة الحضانة اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة بالفصل المعلمة فضلًا عن التواصل مع أسرة الطفلة واحتوائهم".

وأهابت وكيل التضامن الاجتماعي بكافة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بالضرورة تحري الدقة في نقل الموضوعات والوقائع التي تشعل الرأي العام حفاظًا على صالح المجتمع.

واختتمت وكيلة التضامن أنه أعدت تقريرًا كاملًا حول ملابسات الواقعة والتي أجريت قديما فضلا عن رفع ما تم حصره داخل الحضانة إلى مسئولي الوزارة بالقاهرة.

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