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"تضامن الغربية" فصل المعلمة صاحبة واقعة التعدي على طفلة حضانة الرحاب

الدكتورة حسناء محمد
الدكتورة حسناء محمد وكيل التضامن الاجتماعي بالغربية

أعلنت الدكتورة حسناء محمد وكيل التضامن الاجتماعي بالغربية اليوم عن فصل المعلمة المشرفة علي تعليم الاطفال داخل حضانة الرحاب وصاحبة واقعة التعدي علي الطفلة في تاريخ 3 اكتوبر الماضي.

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جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجرتها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ويرافقها وفد من أعضاء لجنة الأمومة والطفولة ولفيف من جهات التحقيق داخل الحضانة المذكورة بنطاق دائرة مركز السنطة.


وأضافت وكيل التضامن بالغربية بقولها "تلك الواقعة قديمة ومجلس إدارة الحضانة اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة بالفصل المعلمة فضلًا عن التواصل مع أسرة الطفلة واحتوائهم".
 

وأهابت وكيل التضامن الاجتماعي بكافة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بالضرورة تحري الدقة في نقل الموضوعات والوقائع التي تشعل الرأي العام حفاظًا على صالح المجتمع.
 

واختتمت وكيلة التضامن أنه أعدت تقريرًا كاملًا حول ملابسات الواقعة والتي أجريت قديما فضلا عن رفع ما تم حصره داخل الحضانة إلى مسئولي الوزارة بالقاهرة.
 

من ناحية أخري أعلنت بوسي رضا فتاة أخصائية وفنية معمل تحاليل اليوم عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن حديثها حول ملابسات الواقعة الخاصة بالاعتداء على طفلة داخل حضانة خاصة بقولها "أولًا: أنا اللي مصورة الفيديو...طيب عشان نخلص من الحوار دا واللي عمال يسأل على اللي صورت وازاي تسكت وتتفرج وتصور ".


وتابعت الفتاة مصورة الفيديو بقولها "أنا اتكلمت بدل المرة ١٠ ومحدش سمعلي وأنا كنت بدرب هناك ولقيت أسلوب المعاملة الزبالة دا مع الأطفال ولما اتكلمت محدش سمع كلامي وكان لازم أعمل حاجه وصورت الفيديو دا عشان لازم يتحسبوا..بطلوا بقا تمسكوا في رد الفعل وتسيبوا الفعل نفسه وأنا مسكتش تمم وفعلوا هاشتاج اقفلواـ حضانه ـ الرحاب".


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا فيديو حول واقعة الاعتداء علي طفلة داخل حضانة خاصة تابعة لإدارة التضامن الاجتماعي بمركز السنطة ".


وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحرك كافة الجهات الرقابية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومحاسبة المعلمة المتورطة في التعدي وإهانة الطفلة.


من ناحية أخرى أفادت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية أن الجهات المعنية بمركز شرطة السنطة لم تتلق أي بلاغات بخصوص الواقعة ضد مجلس إدارة الحضانة أو المعلمة التابعة لها حتى الآن.


الجدير بالذكر أن حضانة الرحاب الخاصة تابعة للإدارة التضامن الاجتماعي بطنطا وغير تابعة لمديرية التربية والتعليم.

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