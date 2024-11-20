الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اعتداء مدرسة على طفلة بالعصا في حضانة يثير غضب أهالي الغربية

انتشار فيديو لاعتداء
انتشار فيديو لاعتداء مدرسة على طفلة بالعصا بحضانة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الغربية اليوم مقطع فيديو صادمًا يظهر اعتداء إحدى المعلمات على طفلة باستخدام عصا داخل حضانة بمركز السنطة ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين الأهالي.

النيابة تحقق في اتهام سيدة بالجمع بين زوجين في الغربية

مصرع طفل تحت عجلات سيارة نقل في طنطا

وأظهر الفيديو المعلمة وهي تقوم بضرب الطفلة بعنف، بينما كانت الطفلة تبكي وتصرخ من شدة الألم، مما أثار حفيظة المتابعين، الذين عبروا عن استنكارهم لهذه التصرفات التي وصفت بأنها "غير إنسانية" و"مرفوضة تمامًا".

فيما تساءل العديد من الأهالي عن دور الجهات الرقابية والإشرافية على دور الحضانة، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المعلمة وإدارة الحضانة. 

وأشار بعضهم إلى ضرورة توفير تدريب مستمر للكوادر التعليمية في دور الحضانة حول التعامل السليم مع الأطفال واتباع أساليب تربوية صحيحة.

من جانبه، أكد مسؤول من مديرية التضامن بالغربية أن التحقيقات في الحادثة قد بدأت بالفعل، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء ضد المعلمة أو الحضانة، في حال ثبوت ارتكاب أي تجاوزات.

وتجدر الإشارة إلى أن الحضانة التي وقع فيها الحادث هي إحدى دور الحضانة الخاصة بقرية تطاى في مدينة السنطة، وتعد من بين الأماكن التي يتردد عليها العديد من الأطفال في سن مبكرة.

في السياق ذاته، ناشد العديد من الأهالي الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على دور الحضانة والمدارس الخاصة، لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال.

وكانت فتاة تدعى بوسي ر عملت في الحضانة لمدة 4 أيام فقط التقطت فيديو من داخل حضانة "دار الرحاب" وثقت من خلاله اعتداء مدرسة على طفلة صغيرة لم تتجاوز الخامسة من العمر، خلال تلقيها درسًا أمام السبورة.

وقالت بوسي التي نشرت الفيديو على حسابها بموقع "فيسبوك، لـ"فيتو" إنها ذهبت لتقدم على وظيفة في الحضانة، وبالفعل تدّربت بها لمدة 4 أيام فقط، ولاحظت اعتداءات من قبل المعلمين على الأطفال الصغار. 

ومن جانبها تحفظت فيتو على نشر الفيديو نظرا لانه يحتوي على مشاهد عنف. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

النيابة تحقق في اتهام سيدة بالجمع بين زوجين في الغربية

مصرع طفل تحت عجلات سيارة نقل في طنطا

"روايح" الشتاء تهبّ على الغربية، أمطار ورياح ولسعة برودة (فيديو)

صرف الغربية: حل شكوى انسداد شبكة الصرف في طنطا (فيديو)

الأكثر قراءة

الزمالك يتفق مع زيزو على تجديد التعاقد

حصاد مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل (فيديو)

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

بالتأمين الإلزامي وصندوق تعويضات، قانون المسئولية الطبية يرى النور

سرقة الكهرباء تكلفك السجن والملايين، عقوبات صارمة بتعديلات قانون الكهرباء

علي جمعة: زواج المسلمة بغير المسلم زنا، وتصحيح العقد بشروط (فيديو)

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

منوعات

المزيد

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الألومنيوم، السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الوقت مبكر لتشكيل حكومة.. شروط البرهان لوقف إطلاق النار فى السودان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية جاءت لتصون النفس البشرية وتعصم حرمتها

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها  بتحقيق الأمان والاستقرار

علي جمعة: زواج المسلمة بغير المسلم زنا، وتصحيح العقد بشروط (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية