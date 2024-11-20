اعتداء مدرسة على طفلة بالعصا في حضانة يثير غضب أهالي الغربية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الغربية اليوم مقطع فيديو صادمًا يظهر اعتداء إحدى المعلمات على طفلة باستخدام عصا داخل حضانة بمركز السنطة ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين الأهالي.

وأظهر الفيديو المعلمة وهي تقوم بضرب الطفلة بعنف، بينما كانت الطفلة تبكي وتصرخ من شدة الألم، مما أثار حفيظة المتابعين، الذين عبروا عن استنكارهم لهذه التصرفات التي وصفت بأنها "غير إنسانية" و"مرفوضة تمامًا".

فيما تساءل العديد من الأهالي عن دور الجهات الرقابية والإشرافية على دور الحضانة، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المعلمة وإدارة الحضانة.

وأشار بعضهم إلى ضرورة توفير تدريب مستمر للكوادر التعليمية في دور الحضانة حول التعامل السليم مع الأطفال واتباع أساليب تربوية صحيحة.

من جانبه، أكد مسؤول من مديرية التضامن بالغربية أن التحقيقات في الحادثة قد بدأت بالفعل، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء ضد المعلمة أو الحضانة، في حال ثبوت ارتكاب أي تجاوزات.

وتجدر الإشارة إلى أن الحضانة التي وقع فيها الحادث هي إحدى دور الحضانة الخاصة بقرية تطاى في مدينة السنطة، وتعد من بين الأماكن التي يتردد عليها العديد من الأطفال في سن مبكرة.

في السياق ذاته، ناشد العديد من الأهالي الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على دور الحضانة والمدارس الخاصة، لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال.

وكانت فتاة تدعى بوسي ر عملت في الحضانة لمدة 4 أيام فقط التقطت فيديو من داخل حضانة "دار الرحاب" وثقت من خلاله اعتداء مدرسة على طفلة صغيرة لم تتجاوز الخامسة من العمر، خلال تلقيها درسًا أمام السبورة.

وقالت بوسي التي نشرت الفيديو على حسابها بموقع "فيسبوك، لـ"فيتو" إنها ذهبت لتقدم على وظيفة في الحضانة، وبالفعل تدّربت بها لمدة 4 أيام فقط، ولاحظت اعتداءات من قبل المعلمين على الأطفال الصغار.

ومن جانبها تحفظت فيتو على نشر الفيديو نظرا لانه يحتوي على مشاهد عنف.





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