النيابة تحقق في اتهام سيدة بالجمع بين زوجين في الغربية

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والدهشة بين صفوف الأسر والعائلات عقب تقدم زوج ببلاغ رسمي ضد زوجته وأم أبنائه يتهمها بالجمع بين زوجين بنطاق قرية كفر الشيخ سليم بدائرة مركز طنطا.

في المقابل يباشر رئيس نيابة مركز طنطا التحقيق في الشكوي المقدمة من الزوج والتي تحمل رقم 57 أحوال مركز طنطا لسنة 2024 م بتاريخ 19 نوفمبر الجاري كما يأتي ذلك بناءا علي توجيهات من المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بفتح باب التحقيق في واقعة الجمع بين زوجين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من "محمود.ا.ع" ضد "ه.س.ع" زوجته وأم أبنائه بالجمع من زوجين وزواجها من "ع.م.ا" رقم 00456442 بمحكمة الإسكندرية.

وأفاد المبلغ بأن السيدة تزوجت منه بموجب عقد زواج قانوني بتاريخ 1 نوفمبر 2022م ولديهم طفلان عقب انفصالهما بحكم محكمة بتاريخ 27 نوفمبر في عام 2021م بينما كان زواجهما الرسمي منذ قرابة 14 سنة بتاريخ 11 يوليو لسنة 2014م.

وأشار المبلغ أن إقامة السيدة بعش الزوجية مع شريكها الثاني بأحد المنازل السكنية بنطاق قرية كفر الشيخ سليم بمركز طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة رقم 57 أحوال مركز طنطا لسنة 2024م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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