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حوادث

ضبط 3 من مسئولي أكاديمية تعليمية بالدقهلية بتهمة النصب على المواطنين

ضبط 3 من مسئولى أكاديمية
ضبط 3 من مسئولى أكاديمية تعليمية بالدقهلية للنصب على المواطن

تمكنت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بالدقهلية لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

ضبط 3 من مسئولى أكاديمية تعليمية بالدقهلية للنصب على المواطنين 

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (ثلاثة أشخاص) بتضررهم من (مالك وموظفين "بإحدى الأكاديميات بدون ترخيص كائنة بدائرة القسم") لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل منحهم شهادات معتمدة من إحدى الجامعات على خلاف الحقيقة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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النصب والاحتيال الإحتيال على المواطنين بالنصب والإحتيال على المواطنين أمن الدقهلية النيابة العامة

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