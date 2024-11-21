ضبط 3 من مسئولي أكاديمية تعليمية بالدقهلية بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بالدقهلية لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

ضبط 3 من مسئولى أكاديمية تعليمية بالدقهلية للنصب على المواطنين

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (ثلاثة أشخاص) بتضررهم من (مالك وموظفين "بإحدى الأكاديميات بدون ترخيص كائنة بدائرة القسم") لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل منحهم شهادات معتمدة من إحدى الجامعات على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا