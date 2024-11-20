حملة أمنية بأسوان ودمياط تضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 802 حكم قضائي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان، دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين" بحوزة 4 متهمين"لــ 2 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 4 قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن 2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة، 6 خزينات، عدد من الطلقات وتنفيذ 802 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالهم 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش 12 كيلو جراما لمخدر البانجو، 11,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، و4 قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن 4 فرد محلى، عدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين "لــ 4 منهم معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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