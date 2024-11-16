القضاء على عنصر إجرامي و4 من معاونيه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالبحيرة

شهد مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، تبادلا لإطلاق النيران بين أكبر موزع لتجار المخدرات ومعاونيه وبين قوات الشرطة أسفر عن مقتله و٤ آخرين من معاونيه، في إطار جهود الدولة لمكافحة المخدرات وتضييق الخناق على تجارها لضمان سلامة المجتمع.

حملة مكبرة استهدفت تجّار المواد المخدرة

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة، بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط مصلحة الأمن العام، نفذت حملة مكبرة استهدفت تجّار المواد المخدرة، وأسفرت هذه الحملة عن مقتل أكبر موزّع مخدرات، كان يختبئ في منطقة الدفراوي التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت، بالإضافة إلى مصرع أربعة أشخاص من معاونيه، بعد ورود معلومات تفيد بأن عنصرًا إجراميًا وشهرته" شارطة" مقيم بقرية الدفراوى له معلومات جنائية، وسبق اتهامه فى قضايا قتل وتعذيب، وجلب المواد المخدرة والأسلحة لتوزيعها على عملائه، متخذًا من المناطق الزراعية قاعدة لنشاطه الإجرامي.

تبادل إطلاق النيران أسفر عن وفاة المطلوب وأربعة من معاونيه

وتم الدفع بقوات الأمن المركزي لمداهمة المنطقة، يقودهم ضبّاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وأثناء محاصرة قوات الأمن للمنطقة، بادر العنصر الإجرامي المطلوب، ومعاونيه بإطلاق النار على القوات، ما أدى إلى تبادل إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن وفاة المطلوب، وأربعة من معاونيه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.