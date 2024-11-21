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"صرف الإسكندرية" تستهدف توعية 875 طالبًا في 25 مدرسة

الصرف الصحى بالإسكندرية
الصرف الصحى بالإسكندرية

أعلنت شركة صرف صحي الإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" عن انتهاء المرحلة الأولى من خطتها لتوعية الطلاب في مديرية شرق التعليمية، حيث استهدفت 25 مدرسة، وشارك خلالها 875 طالبًا في ندوات توعوية وورش تفاعلية.

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وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل مبادرة “بداية لبناء الإنسان المصري"، والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ الهوية الوطنية من خلال برامج عمل تنموية تستهدف الأجيال الناشئة.

ووفقًا للخطة الموضوعة، تهدف الشركة إلى توسيع نطاق التوعية الميدانية؛ لتشمل جميع المديريات التعليمية بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة القادمة من المبادرة في منطقة الجمرك التعليمية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حيث ستواصل الشركة تنفيذ أنشطة تهدف إلى تعزيز وعي الطلاب بالقضايا البيئية والصحية المرتبطة بخدمات الصرف الصحي.

جدير بالذكر أن هذه الجهود تعكس التزام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بدورها المجتمعي، وسعيها؛ لتعزيز التثقيف البيئي بما يساهم في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، ومن أجل الحفاظ على استثمارات الدولة في مجال البنية التحتية بالإسكندرية.

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الاسكندرية صرف صحي شرق التعليمية

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