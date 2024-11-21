محافظ قنا يعلن انتهاء تدريب موظفي الوحدات المحلية القروية

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بأنّه تمّ الانتهاء من تنفيذ مشروع "إدارة محلية مستدامة"، ضمن فعاليات تدريب "وعي" لموظفي الوحدات المحلية القروية.

يأتي ذلك في إطار البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، المرحلة الجديدة من مبادرة "حياة كريمة"، وتم تنفيذه خلال الفترة من أغسطس وحتى نوفمبر 2024، تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، بهدف تحقيق تنمية محلية مستدامة.

البرنامج القومي لتطوير الريف المصري

وأوضح الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج "حياة كريمة" بمحافظة قنا، أن المشروع يهدف إلى تزويد المتدربين بالمهارات والمعارف اللازمة لعقد جلسات تدريبية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول القضايا المعوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسيقوم الموظفون المتدربون بإعداد وتنفيذ خطط لجلسات توعوية في عدد من القرى بالمحافظة، وهي سمهود بمركز أبوتشت، والعركي والكوم الأحمر بمركز فرشوط، والسمطا بحري، فاو قبلي، أبو مناع بحري بمركز دشنا، والمراشدة بمركز الوقف، والحراجية، خزام، وحجازة قبلي بمركز قوص، وتركز الجلسات على موضوعات الزواج المبكر، صحة الأم والطفل، ختان الإناث، وتنظيم الأسرة.

وأشار "شاكر" إلى أنه تم تنفيذ 46 ندوة توعوية من أغسطس وحتى أكتوبر 2024، استفاد منها 1010 مواطنين، وشارك في فعاليات المشروع نخبة من المتخصصين، منهم الدكتورة دعاء عرفة، مدير برامج الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، السيد أحمد جعفر، مسؤول التنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية، ومحمد محيي الدين، مساعد دعم إداري ومنسق ميداني ببرنامج الأغذية العالمي، ومحمد أنور، منسق برنامج الأغذية العالمي بمحافظة قنا، والسيدة سحر سليمان، مسؤولة متابعة مبادرة حياة كريمة ومنسقة برنامج الأغذية العالمي بالمحافظة.

تأتي هذه الجهود في إطار دعم المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق نقلة نوعية في المجتمعات الريفية بمحافظة قنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا