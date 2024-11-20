أخبار مصر اليوم، الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس، تحالف مصري إماراتي صيني لإنتاج الطاقة الشمسية، مشروع مرتقب للربط الكهربائي مع إيطاليا

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الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الأحوال الجوية، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس غدًا، وقالت "غانم": إن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة على القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد، مع زيادة فترة سطوع أشعة الشمس على مدار النهار، ولكن فترات الليل الطقس يميل إلي البرودة خاصة فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، وتصل درجة الحرارة الي 14 درجة مئوية بالمدن الجديدة و12 درجة مئوية على محافظات الصعيد.

ولفتت إلى أنه بدءًا من الغد سنشهد ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة فترة النهار وتتلاشى فرص سقوط الأمطار من كافة المحافظات، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية ولكنها تنخفض بشكل كبير خلال ساعات الليل.

وأشارت إلي عودة الشبورة المائية الكثيفة والمؤثرة على الطرق السريعة والقريبة من المزروعات والمسطحات المائية خلال ساعات الصباح الباكر، ما يؤثر على الرؤية الأفقية لذلك يجب الحذر اثناء قيادة المركبات.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14

السياحة تحدد شروط قبول جوازات الراغبين في حجز برامج الحج

قررت وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة بقبول سفر السيدات من عمر 25 عاما فأكثر بدون محرم، وذلك طبقا للقرارات السعودية المنظمة لدخول الحجاج في هذا الشأن.

كما ألزمت وزارة السياحة والآثار الراغبين في عمل مناسك الحج، بضرورة صلاحية جوازات السفر لمدة عام كامل علي الأقل اعتبارا من الـ19 من شهر فبراير لعام 2025.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن حاملي تأشيرات الزيارة وغيرها التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم.

وشددت الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.

كما شددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.

اعتمد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

وبدأت شركات السياحة اليوم الأربعاء، تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

تحالف مصري إماراتي صيني، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية".

حضر التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.

رئيس الوزراء: توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لإنشاء منطقة صناعية متكاملة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شركة النصر للمسبوكات عادت إلى العمل، وذلك في إطار الجهد الذي تبذله المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وأضاف أنه تم إحصاء المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، ذات الجدوى المهمة للدولة، لإعادتها للعمل مرة أخرى، وتقديم الدعم لكي تعمل مجددًا، مشيرًا إلى أن ملف الصناعة تعمل الدولة عليه على «مدار اليوم».

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، أنه فيما يخص مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، تم توقيع 6 اتفاقيات مختلفة، ومذكرات تفاهم مع شركاء إماراتيين، وعدد من التحالفات المهمة جدًا، لإنشاء عدد من المصانع، وتطوير منطقة صناعية متكاملة في شرق بورسعيد، وبالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن المنطقة الصناعية المتكاملة ستكون على مساحة 20 مليون متر، وستبدأ فيها أولى الخطوات بإنشاء 4 مصانع، 2 منهم معنيين بملف إنتاج الألواح الشمسية وكل مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر تندفع نحو الطاقة الشمسية وتستهدف إدخال حجم كبير من الطاقة الجديدة والمتجددة الصيف المقبل.

وأوضح أن المصانع المذكورة ستنتج أيضًا بطاريات تخزين الطاقة الشمسية، لكي تعمل ألواح الطاقة الشمسية على توليد الطاقة ليًلا ونهارًا، بينما المصانع ستنتج ما يعادل 4 جيجا للألواح الشمسية، وبطاريات في حدود 2 جيجا.

وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظفا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة

وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرارا وزاريا..

وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفا، وذلك على النحو التالى:

- 3000 موظف بالقسم المدنى

- 1837 موظفا بأقلام المحضرين

- 101 موظف بقسم الخدمات المعاونة

- 317 موظفا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )

- 623 عاملا

وسيتم تباعًا ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.

جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والإنتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط.

مدبولي: مشروع مرتقب للربط الكهربائي مع إيطاليا بعد اليونان والسعودية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مشروعا جديدا مرتقبا للربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا بعد مشروعات الربط مع اليونان والسعودية.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل إلي نمو الاقتصاد المصري في قطاعات الاتصالات والسياحة والصناعة والزراعة، خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلي أن هناك 5 محافظات تدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 115 مليار جنيه

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