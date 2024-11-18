الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وتحذر من أمطار لمدة 48 ساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على الجنوب، مائل للبرودة ليلا فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا خلال الأيام المقبلة



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا الأيام المقبلة

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.



والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء نهارا.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة يومى الثلاثاء والأربعاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متوقعة يومى الثلاثاء والأربعاء

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط سيناء والوجه البحرى والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على مدار الأيام المقبلة

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 17 والعظمى 24

العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 24

6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 24

بنها: الصغرى 16 والعظمى 24

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 23

كاترين الصغرى 07 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 17 العظمى 24

الزقازيق: الصغرى 16 والعظمى 24

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 25

السويس: الصغرى 15 والعظمى 25

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 29

الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 24

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 25

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 25

أسيوط الصغرى 11 والعظمى 26

سوهاج الصغرى 13 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 28

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 28

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