المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل شخصين في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 15 عاما لـ "تاجر ونجليه ونجل شقيقه" لاتهامهم بقتل شخصين، والشروع في قتل 2 آخرين في مشاجرة بينهم، إثر خلافات سابقة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، ومصادرة الأسلحة والأدوات المضبوطة.

السجن المشدد 15 عاما لـ "تاجر ونجليه بالقليوبية



صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة يوسف محمد عبد الكريم، وأمانة سر أحمد عياش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22386 لسنة 2023 جنايات ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4222 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أسامة م ع"، 22 سنة، عامل، و"إبراهيم ع إ"، 52 سنة، تاجر، و"عبد الرحمن إع"، 28 سنة، تاجر، و"أحمد إ ع"، 16 سنة، طالب، وجميعهم مقيمين بهتيم شبرا الخيمة ثان، لأنهم في يوم 9 / 12 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الرابع طفلا لم يجاوز الـ18 سنة ميلادية كاملة، قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليهما "يحي سالم يحي، وعمرو بيومي عبد الفتاح.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم المصمم على قتلهما إثر خلافات سابقة فيما بينهم وأعدوا أدوات وسلاح ناري فرد خرطوش، وذخائر، وما أن ظفروا بهم حتى أطلق أحدهم أعيرة نارية صوبهما فلقيا مصرعهما حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا المتهمين في قتل المجني عليهما "محمود ب ع"، و"أشرف ب ع"، عمد مع سبق الإصرار بأن أطلق أحد المتهمين أعيرة نارية صوبهما، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش وذخائر دون أن يكون مرخصًا لهم، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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