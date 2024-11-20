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حوادث

جهود لضبط المتهمين بقتل شاب طعنا بالقليوبية

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهدت مدينة كفر شكر بالقليوبية  واقعة مأساوية راح ضحيتها شخص طعنا على يد شقيقين، وبالعرض علي اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أمر بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

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مشاجرة بين اقارب وبعضهم وسقوط شخص جثة هامدة بالقليوبية 

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ للمقدم حسين فتحي رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بحدوث مشاجرة بين اقارب وبعضهم وسقوط شخص جثة هامدة.

كشفت التحريات بقيادة المقدم حسين فتحي رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر حدوث مشادة كلامية بين طرفين الطرف الأول شقيقين والطرف الثاني شخص تربطهم ببعضهم علاقة قرابة قام الطرف الأول بالتعدي بسلاح ابيض علي الطرف الثاني بسبب قيام المجني عليه بإقامة علاقة غير شرعية ما والدة المتهمين، مما أسفر عن سقوط المجني عليه جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد عادل والنقيب محمد سلام والنقيب أحمد عبدالحفيظ الخولي والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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