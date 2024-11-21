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محافظات

رئيس الوزراء يصل إلى الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية (صور)

رئيس الوزراء، ڤيتو
رئيس الوزراء، ڤيتو

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة الوادي الجديد في إطار زيارة موسعة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات وإطلاق عدد من الفعاليات البارزة بالمحافظة، حيثُ استقبله اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

مدبولي: هذه الزيارة تأتي في ضوء ما تشهده "الوادي الجديد" من عدد كبير من المشروعات.. توجه القيادة السياسية دومًا بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة لمحافظة الوادي الجديد، تأتي اتصالًا بمسار التحرك الميداني الذي تنتهجه الحكومة، ويمتد لكل نقطة على أرض مصر، للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المتنوعة لدفع العمل بها، والسعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المحافظات على النحو المرجو.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن استهداف محافظة الوادي الجديد بهذه الزيارة، يأتي في ضوء ما تشهده من عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي توجه القيادة السياسية دومًا بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها، بالنظر إلى أهمية "الوادي الجديد" كأحد المحافظات الحدودية ذات الموقع المميز والإمكانات والثروات الواعدة التي تدعم جهود النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المشروعات الخدمية والتنموية الوادى الجديد هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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