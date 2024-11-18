زراعة النواب توصي بحملة قومية لمكافحة سوسة النخيل بالوادى الجديد

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى حسن، بشأن عدم توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الاعتمادات المالية المطلوبة لمكافحة سوسة النخيل بمحافظة الوادى الجديد.

محافظة الوادى الجديد

وشهد الاجتماع استعراض النائب حمدى حسن، موضوع طلب الإحاطة، مشيرا إلي سرعة انتشار حشرة سوسة النخيل في جميع مراكز وقرى محافظة الوادى الجديد.

وأكد ضرورة الحاجة للدعم المالى لمكافحة حشرة سوسة النخيل، لاسيما وأن محافظة الوادى الجديد تعد أكبر المحافظات في إنتاج التمور سواء للاستهلاك المحلى أو للتصدير للخارج.

وطالب عضو مجلس النواب، بإنشاء جهاز مستقل لمكافحة حشرة سوسة النخيل وتوفير التمويل اللازم للمكافحة.

كما أشار إلي ضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية لتوفير المبيد لحقن النخيل.



وقد عقب الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، موضحًا أنه تم إدراج مبلغ 850 ألف جنيه لمقاومة حشرة سوسة النخيل بالعام الماضى ونحو 300 ألف جنيه للعام الحالي، وأنها مبالغ ضعيفة غير كافية لشراء المبيدات التي وصل سعر الطن منها لنحو 500 الف جنيه.

مكافحة حشرة سوسة النخيل

وتابع، تم إطلاق مبادرة من المحافظة لدعم جهود مكافحة حشرة سوسة النخيل بتوفير تمويل من صندوق الخدمة بالمحافظة بفرض مبلغ 200 جنيه عن كل طن تمر يخرج من المحافظة مع تقسيم المحافظة إلى 40 قطاع وتعيين عاملين لكل قطاع بعد تدريبهم على طرق المكافحة والحقن الأمر الذى أسهم في خفض نسب الإصابة بأشجار النخيل.

ومن جانبه أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، أهمية ملف التمور نظرا لأنه يرتبط بزيادة حجم التصدير، لاسيما وأن مصر أكبر منتج للتمور علي مستوى العالم.

زيادة مساحات زراعة النخيل خلال الفترة الأخيرة

وأشار الحصرى إلي ضرورة الأخذ في الاعتبار، عدد من المحاور في ملف مكافحة سوسة النخيل، ومنها زيادة مساحات زراعة النخيل خلال الفترة الأخيرة بعد مبادرة القيادة السياسية للتوسع في زراعة أشجار النخيل، وكذلك ارتفاع أسعار المبيدات المستخدمة في مكافحة حشرة سوسة النخيل.

وأضاف، ذلك يعنى ضرورة أخذ تلك الاعتبارات عند تحديد مخصصات مكافحة سوسة النخيل، لتواكب المستجدات.



وأوضح أن العائد من وراء ذلك سيكون قي زيادة حجم التصدير، لاسيما في ظل زيادة الطلب العالمى علي التمور.

وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بزيادة المخصصات المالية لمكافحة حشرة سوسة النخيل وإطلاق حملة قومية لمكافحة حشرة سوسة النخيل في محافظة الوادى الجديد.

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