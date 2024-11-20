انطلاق فعاليات أول سباق للهجن بنادي الفروسية الدولي بمدينة الخارجة

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات أول سباق للهجن، بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة تحت شعار "كل الطرق تقود إلى الوادي الجديد"، والذي يستمر حتى غد الخميس ٢١ نوفمبر الجاري.

وأوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن نادي الهجن استقبل، 150 من الهجانة المشاركين بالسباق من المحافظات المختلفة، لافتًا إلى أنه سيتم تحكيم السباق تحت إشراف الاتحاد المصري للهجن.

كما أشار محافظ الوادى الجديد، إلي أنه من المخطط تنظيم السباق سنويًا على أرض المحافظة؛ لتشجيع الرياضات التراثية والملائمة لطبيعة المكان، فضلًا عن تحقيق الرواج السياحي للمحافظة ودعم اقتصادها المحلي.

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