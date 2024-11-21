موقف ميسي من حضور احتفال مرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة

كشفت تقارير أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي، أكد حضوره حفل ناديه السابق، الذي سيقام بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عامًا على تأسيس نادي برشلونة يوم الجمعة، 29 نوفمبر.

موقف ميسي من حضور احتفالية التأسيس

ووفقًا لما ذكرته إذاعة راديو كتالونيا، اليوم الخميس، فإن نادي برشلونة أكد حضور ميسي، ومن المتوقع أن يكون له دور مهم في احتفالية مرور 125 عامًا على تأسيس النادي الكتالوني.

وأضاف التقرير: "خوان لابورتا، رئيس النادي، قام بإرسال رسالة خاصة إلى ميسي من أجل دعوته، كل شيء جاهز لحضوره وسيكون له دور بارز في الحفل".

ومن المقرر أن يقام الحفل في مسرح "ليسيو"، بحضور العديد من أساطير برشلونة، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني الذي قدم مسيرة رائعة حافلة بالنجاحات والإنجازات منذ تصعيده للفريق الأول عام 2004 من أكاديمية لاماسيا.

ولم يعلن برشلونة بشكل رسمي عن أي تفاصيل حول الاحتفالية، والتي تجرى في ذكرى تأسيس النادي 29 نوفمبر 1899.

جدير بالذكر أن ميسي حقق مع برشلونة كل الجوائز الفردية والجماعية الممكنة، والتي كان أبرزها السداسية التاريخية في 2009 والثلاثية التاريخية الثانية في 2015، قبل أن يختتم مشواره مع الفريق الكتالوني بتحقيق أول إنجاز دولي له مع الأرجنتين عبر الفوز بكوبا أمريكا 2021.

وغادر ميسي البارسا صيف 2021، متجهًا نحو باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في الوقت الذي كان ينتظر الكثيرون بقاءه مع الفريق، وتجديده لعقده، ولكن هذا الأمر لم يحدث في نهاية المطاف بسبب المشاكل الاقتصادية للفريق الكتالوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا