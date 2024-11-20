تشافي يقترب من تدريب ميسي في إنتر ميامي الأمريكي

كشفت تقارير إعلامية، عن ترشيح أسطورة نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، لتدريب فريق إنتر ميامي الأمريكي، ليثير ذلك جدلا في الساعات الأخيرة.

رحيل تاتا مارتينو عن تدريب إنتر ميامي

وكان الأرجنتيني تاتا مارتينو أعلن رحيله عن تدريب الفريق الذي يقوده مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي، لأسباب شخصية.

وجاء رحيل مارتينو، كأحد تبعات الخروج المفاجئ لإنتر ميامي من الدور الأول لتصفيات الدوري الأمريكي.

تشافي مرشح بقوة لتدريب إنتر ميامي

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يعد تشافي أحد المرشحين لتدريب إنتر ميامي، لتزداد الصلة بين برشلونة والنادي الأمريكي الذي يضم بين صفوفه نجوم سابقين بالبارسا مثل ميسي وجوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

وأشارت إلى أن قائمة المرشحين تضم أيضا سيلفينيو مدرب ألبانيا، وخافيير ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما.

وعلى العكس، تنفي صحيفة "ماركا" الإسبانية، وجود أي اتصالات بين إدارة إنتر ميامي وتشافي، كما أكدت الصحيفة أن المدرب الكتالوني يفضل انتظار فرصة كبيرة للعمل في الكرة الأوروبية، بدلا من التوجه للعمل خارج القارة مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا