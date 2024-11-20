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رياضة

تشافي يقترب من تدريب ميسي في إنتر ميامي الأمريكي

تشافي هيرنانديز،
تشافي هيرنانديز، فيتو

كشفت تقارير إعلامية، عن ترشيح أسطورة نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، لتدريب فريق إنتر ميامي الأمريكي، ليثير ذلك جدلا في الساعات الأخيرة.

رحيل تاتا مارتينو عن تدريب إنتر ميامي 

وكان الأرجنتيني تاتا مارتينو أعلن رحيله عن تدريب الفريق الذي يقوده مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي، لأسباب شخصية.

وجاء رحيل مارتينو، كأحد تبعات الخروج المفاجئ لإنتر ميامي من الدور الأول لتصفيات الدوري الأمريكي.

تشافي مرشح بقوة لتدريب إنتر ميامي 

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يعد تشافي أحد المرشحين لتدريب إنتر ميامي، لتزداد الصلة بين برشلونة والنادي الأمريكي الذي يضم بين صفوفه نجوم سابقين بالبارسا مثل ميسي وجوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

وأشارت إلى أن قائمة المرشحين تضم أيضا سيلفينيو مدرب ألبانيا، وخافيير ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما.

وعلى العكس، تنفي صحيفة "ماركا" الإسبانية، وجود أي اتصالات بين إدارة إنتر ميامي وتشافي، كما أكدت الصحيفة أن المدرب الكتالوني يفضل انتظار فرصة كبيرة للعمل في الكرة الأوروبية، بدلا من التوجه للعمل خارج القارة مرة أخرى.

 

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