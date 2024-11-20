الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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حملة توعية للفريق الطبى بمستشفى الحسينية حول مقاومة المضادات الحيوية

حملة توعية للفريق
حملة توعية للفريق الطبى بمستشفى الحسينية حول مقاومة المضادات

نظمت مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية حملة توعية حول المضادات الحيوية تهدف إلى زيادة الوعى بمقاومة المضادات الحيوية والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات تجنبًا لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها.

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رعاية الدكتور هانى جميعة 

وذلك تحت رعاية  الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية وإشراف والدكتور محمد الرمادي مدير المستشفى وفريق مكافحة العدوى وفريق الوقائي والصحة والسلامة المهنية بالمستشفى 

الفريق الطبى بالمستشفى 

استهدفت الحملة الفريق الطبى بالمستشفى ومرضي الكلي الصناعي وكذلك المترددين على المستشفى وذلك تزامنا الاسبوع العالمى للمضادات الحيوية الذى يبدأ من 18نوفمبر ولمدة اسبوع 

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فعاليات نبادرة بداية جديدة 

وللإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية وضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. 

واستأنف فريق التدريب بالمستشفى تحت اشراف وحضور الدكتور محمد الرمادي مدير عام المستشفى، تدريب العاملين بقسمي الطوارئ والعناية علي الإنعاش القلبى الرئوي، واخلاقيات المهنة، لتطوير أداء العاملين بالاقسام الطبية،

 

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