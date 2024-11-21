فيروز.. جارة القمر تتحدث عن نفسها.. قدمت 21 مسرحية برفقة الأخوين رحباني.. تفصل تمامًا بين الفن وحياتها الخاصة.. واليوم تحتفل بعيد ميلادها الـ89

فيروز ، جارة القمر ــ ولدت فى مثل هذا اليوم عام 1935، هي أهم نجمات الغناء في الوطن العربي، هي صوت لبنان كما تحب أن يناديها الناس بمطربة الجبل، صوتها يحمل تأثيرًا خاصًّا على القلوب والآذان، غنت للأوطان وغنت للقدس وقالت: "إليك يا مدينة الصلاة أصلي"، قدمت 21 مسرحية إلى جانب الكثير من الأغاني التي يعشقها البعض لفيروز كانت مقتطفة من أغاني بعض المسرحيات الرحبانية التي قامت بتصويرها.

منذ ولدت المطربة اللبنانية فيروز ــ 89 عاًما ـــ وصوتها يحمل رنينًا خاصًّا يهز القلوب والمشاعر، قدمت من خلال الأخوين رحباني وأخيها الأصغر إلياس مجموعة من الأغاني التي أحدثت ثورة في الموسيقى العربية، وهي أغاني بسيطة التعبير مع عمق الفكرة الموسيقية، وتنوع المواضيع حيث غنت للحب وللأطفال وللقدس، كما قدمت عددًا كبيرًا من المسرحيات وصل عددها 25 مسرحية من تأليف وتلحين الأخوين رحباني.

فيروز اسم فني والحقيقي نهاد

وفي ذكرى ميلاد جارة القمر تحدثت فيروز صاحبة الصوت الندي في مجلة الكواكب عام 1967 عن حياتها في مقال كتبه الناقد رجاء النقاش ناتج عن نقاش طويل أجراه معها في بيروت قالت فيه: إنني أفصل تمامًا بين حياتي في البيت وحياتي في الفن، فأنا في البيت نهاد حداد وهذا هو اسمي الحقيقي، أما فيروز فهو اسمي الفني، ونهاد هو اسمي الذى يناديني به أولادي وكل أفراد عائلتي، وفي حياتي الخاصة أنسى تمامًا شخصية فيروز الفنانة وأسمعها كما يسمعها كل الناس سواء في الإذاعة أو في التليفزيون .

فيروز فى لحظة حزن



وأضافت فيروز: أفرح بالعمل الفني الجميل الذي أقدمه، وأحزن حزنًا حقيقيًّا للعمل الفني الضعيف وعندما أجد تسجيلًا ضعيفًا أحاول أن أبعد أهلي وأصحابي عن الاستماع إليه، ومن حسن حظي أنني أول فنانة في الشرق لها أكثر من مدير لعملها، هناك صبري الشريف مدير فرقتنا، وهناك زوجي عاصي رحباني وشقيقه منصور رحباني، ولذلك لا أفكر أبدًا في إدارة فنية على الإطلاق ولا أعرف شيئًا عن هذا الموضوع لذلك استطعت أن أوفق بين حياتي الفنية وحياتي العائلية.

فيروز على المسرح

تقول فيروز:أحب أن يكون بيتي جميلًا مليئًا بالأشياء الجميلة؛ ولذلك أنزل دائمًا السوق وأشتري أشياء جميلة أجمل بها بيتي لدرجة أنني أدفع غاليًا للجمال وأنا مطمئنة، فالجمال عندي لا حساب معه ولا عليه رغم أن زوجي يقول عني إني على حدود البخل، إلا أنني في الحقيقة أتحفظ وأساوم في شراء الأشياء العادية، أما بالنسبة للأشياء الجمالية فأنا أكرم من حاتم الطائي أشتري بلا حساب لأن الجمال يسرقني برضائي ورغبتي.

فيروز: أجمل الأشياء تفسد بسرعة

وتابعت: عندى نظرية غريبة لا أستطيع أن أتخلص منها وهي أن أجمل الأشياء هي التي تفسد بسرعة، فالإنسان بالرغم من أنه أجمل شيء في العالم إلا أنه سريع العطب، ولذلك فأنا لا أحب أن أدفع الكثير في أشياء جميلة تفسد بعد وقت قصير، لأني كما قلت أربط بين الجمال والعمر القصير، فالتحصل على الجمال أولًا وقبل أي شيء ولندفع فيه الثمن الغالي لأن الحياة بدون هذا الجمال لاتساوي قرشًا كما نقول في لبنان، ولا تساوي مليمًا كما يقولون في مصر.

فيروز مع ابنها زياد الرحبانى

وقالت: أولادي أحبابي أعيش معهم كثيرًا أطبخ لهم بنفسي، أشتري لهم ملابسهم، لا أحاول أن أدللهم بل أعاملهم بالمعقول لأن الحياة نفسها لا تدلل أحدًا، وكثيرًا ما أساعد أولادي في الدروس وأتحول معهم إلى مدرسة جادة جدًّا وقسوتي عليهم حبًّا ورغبة في نجاحهم، لكن هناك ثلاثة أشياء لا أستطيع أن أفصل بينها أبدا الفن والدين والحب وأحيانًا أغني كأننى أصلي وهذه الأشياء الثلاثة هي وجوه لله فى حياة الإنسان.

وأضافت فيروز: تعلمت أن يكون أدائى الفني داخليًّا وألا تطغي عليه الحركات الصوتية الخارجية، وأحاول أن أصل إلى التوازن بين الشعور والحركات الصوتية الخارجية وهذا في رأيي يرد الفن إلى صفائه الأصيل ومنبعه القديم عندما كان الإنسان يعبر عن نفسه بدون بهرجة أو تصنع، كان الفن بسيطًا وعفويًّا مر بعد ذلك بتعقيدات كثيرة لكنه يعود بعد التعقيدات إلى الصفاء الكامل وهذا هو الفن الحقيقي.

جارة القمر فيروز

وأضافت فيروز في حوارها: الفن الراقي الحقيقي هو الذي يحاول إخفاء القصد الذي يقف وراء الجمال وتاريخ الفن يبدأ من العفوية ثم ينتهي إلى جمال يعادل العفوية ويتخطى ما بينهما من تعقيدات، أعلى درجات القلق في حياتي تنتابني قبل دخول المسرح وقبل رفع الستار بلحظات لكني أصلي وأصلي، وأجمل صفات الإنسان عندي أن يكون إنسانًا.

الحب الأكبر في حياة فيروز

وقالت: أحب الرسم والشعر والنحت والرقص ولا أعرف إلا الغناء، ومرة حاولت أرسم بطة فظنها البعض ملفوفًا أى كرمبة، أحب الفنون دون أن أمارسها ، وقد علمتني نشأتي الفقيرة التواضع ومحبة الناس والقدرة على الاحتمال وكراهية التظاهر، وأكبر حب في حياتي هو حبي للناس البسطاء الذين منهم أبي وأمي وحبي الأكبر لمدينتي الجميلة بيروت.

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