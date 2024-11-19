المطران عطا الله حنا: جيش الاحتلال يستهدف هوية القدس الفلسطينية

أعرب المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، عن تضامنه العميق مع سكان حي البستان وسلوان بشكل عام، مؤكدًا أن ما يتعرضون له يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف مدينة القدس وهويتها الفلسطينية.

وأشار المطران حنا إلى أن حي البستان يواجه حاليًا استهدافًا غير مسبوق، مستغلًا الاحتلال حالة الحرب الدائرة في غزة ولبنان لتمرير مشاريعه التوسعية في القدس بوتيرة متسارعة. وقال: "القدس اليوم في خطر شديد؛ مقدساتها الإسلامية والمسيحية، أوقافها وعقاراتها، وبُعدها الفلسطيني يتعرض لاستباحة مستمرة، لا سيما في ظل هذا الوضع المأساوي".

وأضاف المطران: "قلوبنا مع أهلنا في سلوان وفي القدس كافة، ومع كل أبناء شعبنا الذين يواجهون موجة كبيرة من التآمر والاضطهاد. ندعو إلى وقف الحرب فورًا، سواء في غزة أو لبنان، ليتسنى لشعبنا العيش بكرامة وسلام".

متى ستنتهي الكارثة المروعة في غزة؟

وفي سياق متصل، أكد المطران عطا الله حنا، في تصريحات له، على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، واصفًا ما يجري هناك بأنه حرب إبادة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج، وتعيد للأذهان المآسي الإنسانية التي شهدها العالم خلال الحروب العالمية.

وأضاف المطران: "إن المشاهد المؤلمة في غزة اليوم تذكرنا بنكبة 48 التي ما زالت تداعياتها قائمة، حيث يعاني الشعب الفلسطيني من استمرار المآسي والتشريد. آن لهذا الشعب أن ينعم بالحرية والكرامة في وطنه".

وشدد المطران على ضرورة وقف نزيف الحرب في غزة ولبنان، لافتًا إلى أن المدنيين الأبرياء هم الذين يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحروب. وقال: "كفانا دماء وآلامًا وأحزانًا. لقد حان الوقت لإنهاء هذه المأساة الإنسانية بعد أكثر من عام من المعاناة المتواصلة".

وفي ختام تصريحاته، دعا المطران المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الأوضاع الكارثية، مؤكدًا أن السلام والعدالة هما السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

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