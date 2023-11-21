الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

عيد ميلاد فيروز، قصة أغنية "سألوني الناس" لجارة القمر وسر غضب عاصي الرحباني

فيروز، فيتو
فيروز، فيتو

تطفئ اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، جارة القمر الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز شموع عامها الـ 88، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1935 في جبل لبنان، وتعد إحدى رموز الموسيقى والغناء العربي وأيقونة فنية من نوع خاص.


عيد ميلاد جارة القمر فيروز

 وعلى مدار مسيرتها الفنية الضخمة، تغنت جارة القمر بالعديد من الألحان والكلمات التي ظلت خالدة في وجدان العشاق والمحبين، تأسر عقول وقلوب أجيالا لم تعاصر حقبة وسنوات مجدها الفني، ترسيخا لما رددته دائما "أعطني الناي وغني.. فالغنا سر الوجود".

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قصة أغنية سألوني الناس 

ومن أشهر أعمال فيروز وأكثرها نجاحا أغنية "سألوني الناس" والتي لها قصة مميزة مثل كلمات وألحان الأغنية، وتعود لعام 1972 عندما تدهورت حالة زوجها عاصي الرحباني الصحية بعد تعرضه لنزيف في المخ ودخوله للمستشفى.


وفي تلك الاثناء كانت فيروز تقوم بدور في مسرحية "المحطة" للإخوين الرحباني، وعند مرض عاصي وغيابه عنهم افتقده فريق العمل ما جعل شقيقه منصور الرحباني يقوم بكتابة كلمات أغنية تعبر فيها فيروز عن حزنها لغياب زوجها وتم الاتفاق على أن تقدم هذه الأغنية ضمن أحداث المسرحية ويقوم زياد نجل المطربة فيروز الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 17 عاما بتلحينها.


 وكتب منصور رحباني كلمات الأغنية والتي تقول: "سألوني الناس عنك ياحبيبي.. كتبوا المكاتيب واخذها الهوا.. بيعز علي غني ياحبيبي.. ولأول مرة ما بنكون سوا".


غضب عاصي الرحباني

 ولكن بعد شفاء عاصي وعودته للعمل انزعج من الأغنية لشعوره بأنهم تاجروا بمرضه وقرر إلغاءها من المسرحية لكنه عدل عن قراره لرؤيته النجاح الكبير الذي حققته الأغنية ضمن العرض المسرحي.

فيروز وعاصي الرحباني، فيتو


بكاء فيروز بسبب الأغنية 

ولم تتوقف قصة تلك الأغنية عند هذا الحد لكن كان لها حكاية أخرى مع فيروز فعندما حاولت جارة القمر غنائها مرة ثانية في إحدى حفلاتها، ولكن في هذه المرة كانت بدون زوجها فقد كانت بعد رحيل عاصي والذي غيبه الموت 21 من يونيو عام 1986.


وعندما بدأت فيروز في الغناء وعند المقطع "ولأول مرة ما بنكون سوا" بكت بكاء شديدًا، وسط تأثر الجمهور الذي كان حاضرا.

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