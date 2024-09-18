فيروز.. هذا الصوت الملائكي!

حديث قلب

الفنانة فيروز موهبة طاغية لن تتكرر، فقد وهبها الله صوتا رقيقا، وقوة تعبير هائلة تستطيع أن تنقل أي متذوق للفن إلي عالم رومانسي حالم، ونجحت في تقديم فن جاد محترم معبر لكل طوائف المجتمع، ولا عجب بعد ذلك أن يلامس صوتها الجميل مشاعر البسطاء والأبرياء من جمهورها الكبير في العالم العربي..



لقد أجمع كبار المطربين والفنانين والأدباء والمفكرين والشخصيات العامة علي جمال صوتها ونقائه، والقدرة علي تقديم فن جميل دون تكلف.. وهذه بعض أراء الكبار في الفنانة فيروز منها:

محمد عبد الوهاب: فيروز معجزة لبنانية، ولم يعرف الغناء صوتًا أرق من صوتها ولا أجمل، صوتها كخيوط الحرير، وأشعة الفضة.

نزار قباني: صوت فيروز هو أجمل ما سمعت في حياتي، كما أنه نسيج وحده في الشرق والغرب، وإنها رسالة حب من كوكب آخر، غرتنا بالنشوة والوجود، وكل الأسماء والتعابير تبقى عاجزة عن وصفها.

أما منصور الرحباني فقال: منذ إطلالتها الأولى قبل نصف قرن، جاءت متوجة، إضافة إلى جمال صوتها وموهبتها الواضحة، فهي ظاهرة لن تتكرر، لأن صوتها مميز واطلالتها مميزة.

الدكتور مصطفى محمود: لو هختار صوت واحد؛ هختار صوت فيروز، بحس إنه صوت جميل ومثقف، صوت واخد شهادات، بيخاطبني بلغتي وأسلوبي.. ميزة صوت فيروز إنه بياخدني من حالاتي ويرفعني لفوق بعكس بعض الأصوات اللي بتأثر بيها لكن بتاخدني لتحت، صوتها بيفكرني بالروايح، صوت فيه ريحة الورد.

عبد الحليم حافظ قال: إنها صوت ملائكي، فيروز تمتلك موهبة فريدة وقدرة على نقل المشاعر بأسلوب راقِ وجميل.

محمود درويش: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائمًا أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر، وتجعل القمر أكبر.



صحيفة برازيلية قالت عن فيروز: أن صوت هذه الفنانة هو ظاهرة طبيعية، فمنذ 25 سنة، وبعد ماريانا أندرسون، لم ترَ الريو دي جانيرو صوتًا كصوت هذه اللبنانية.



مروان خوري: عندما نقول فيروز يعني الأخوين رحباني، وأنا أميل بتركيبتي السيكولوجية والثقافية والموسيقية إلى فيروز.

رامي عياش: اتمنى ان تكرّم السيدة فيروز وطنيًا، إذ ينبغي على كلّ المهرجانات التي نراها في الإعلام أن يتعاونوا على تكريم راغب علامة: فيروز هى الدواء الوحيد لى في كل حالاتى.

جورج وسوف: فيروز هي رمز للفن الراقي وأنها استطاعت بصوتها الفريد أن تجمع الناس من مختلف الأديان والطوائف في العالم العربي. أنها تجاوزت حدود الفن لتصبح أيقونة ثقافية.

وأخيرا زياد الرحباني قال: إنها ليست فقط والدتي، بل أيقونة فنية تحمل في طياتها تاريخًا ومشاعر تستحق التقدير والإجلال.