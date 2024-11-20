حزب الله يبث مشاهد من استهداف مقر قيادة لواء جولاني في عكا

بثت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مشاهد من استهداف قاعدة "شراغا" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة بين نهاريا وعكا شمال إسرائيل بمسيرات انقضاضية وصواريخ.

استهداف قاعدة "شراغا" التابعة لجيش الاحتلال

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، قال "حزب الله" في بيان: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:32 من مساء اليوم الأربعاء، قاعدة شراغا ”المقر الإداري لقيادة لواء جولاني" شمالي مدينة عكا المحتلة للمرة الثالثة بصلية صاروخية".

الاحتلال يتعرض لأكبر خسارة بدخوله لبنان

وكان قد نشر الحزب صورة أشار فيها إلى أن لواء جولاني في الجيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض بدخوله لبنان إلى أكبر خسارة له من تأسيسه عام 1948.

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