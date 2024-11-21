تفاصيل "ياريت أهالينا ما ربونا" لـ حمادة هلال

فاجأ الفنان حمادة هلال، جمهوره عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”، بمنشور يحمل اسم “ياريت أهالينا ما ربونا”.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من “حمادة هلال”، التفاصيل الكاملة للمنشور الذى نشره عبر حسابه على “انستجرام”، حيث أكد أنها أغنية جديدة من المقرر أن يطرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

وقال المصدر لـ “فيتو”، إن الأغنية التي تحمل هذا الأسم، سيقدمها “هلال” بطريقة مختلفة لم يقدمها من قبل من حيث المزيكا.

وكان جاء في مضمون منشور حمادة هلال، عبر خاصية «ستوري» بوستر به صورة كرسي، ومكتوب عبارة «ياريت أهالينا ما ربونا» لتثار التساؤلات حول ما كان هذا إعلان عن أغنية جديدة تتضمن هذه الجملة أم ماذا؟، في الوقت الذي لم يوضح في الفنان أي تفاصيل.

أغنية حصل لحمادة هلال

على الجانب الآخر، يستعد حمادة هلال لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم “حصل”، وسيبدأ بثها اليوم الأربعاء فى تمام الساعة ٧م عبر قناة الفنانة الرسمية بموقع اليوتيوب وجميع المنصات والمتاجر الموسيقية.

ومؤخرًا، نشر الفنان حمادة هلال من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” فيديو يروج من خلاله لأغنيته الجديدة بعنوان “حصل”، والذي يبدو به بمظهر جديد تمامًا عن ما اعتاده الجمهور منه.

وتلقي جمهور حمادة هلال المظهر الجديد للمطرب بترحاب كبير وحماس للاغنية الجديدة متمنين له النجاح في مشروعه القادم.

وكتب حمادة هلال على منشوره على “انستجرام” بعض من كلمات أغنيته الجديدة "حصل"، لتكون كالآتي: ”مش كنت مروق..؟ حصل

ساندك ومفوقك..؟ حصل

والحلو مدوقك..؟ حصل

ساقيني المر ليـ...؟"



على الجانب الأخر، نفى الفنان حمادة هلال الأخبار المتداولة عن انضمام الفنانة مي عزالدين للجزء الخامس من مسلسل المداح في السباق الرمضاني لعام 2025.

وأكد حمادة خلال لقائه مع منصة الإماراتية أنه يتمنى انضمامها للمسلسل خصوصا أنها من جمهوره كما صرحت له.

وكشف هلال لأول مرة خلال اللقاء أنه استعار بعض الأوراد من مي عز الدين ليستخدمها في أحداث المسلسل قائلا: "مي دي أختي ونجمة كبيرة وهي فاجئني إنها من جمهور المداح ومعرفش هتزعل مني ولا لأ بس انا خدت أوراد منها استخدمتها في المداح".

يذكر أن آخر أجزاء مسلسل المداح هو الجزء الرابع "أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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