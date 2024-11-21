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رياضة

مانشستر يونايتد يعرض أنتوني في صفقة تبادلية مع ريال مدريد

أنتوني لاعب مانشستر
أنتوني لاعب مانشستر يونايتد، فيتو

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن وجود رغبة لدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في إجراء صفقة تبادلية مع نظيره ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أعلن تعيين البرتغالي روبن أموريم لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل المدرب الهولندي إريك تين هاج.

 

صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

ويسعى المدرب البرتغالي إلى إجراء صفقة تبادلية مع نظيره ريال مدريد الإسباني، حيث يرغب في رحيله لاعبه البرازيلي أنتوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قالت شبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغي في إجراء صفقة تبادلية مع نظيره ريال مدريد الإسباني وهي بين اللاعب البرازيلي أنتوني والتركي أردا جولر.

وأضافت الشبكة، أن اللاعب التركي الشاب بعد أن أظهر موهبته الواضحة للغاية في البطولات الأوروبية، كان يأمل في لعب دقائق أكثر من 307 دقائق التي اقتصر عليها حتى الآن هذا الموسم.

رحيل أنتوني عن مانشستر يونايتد

وأكملت، أن المدرب البرتغالي روبن أموريم هو الذي يرغب في رحيل اللاعب البرازيلي أنتوني عن صفوف فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

اختتمت الشبكة حديثها، ان مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم حصل على رد سريع من ريال مدريد حيث تم رفض الفكرة بسرعة من قبل النادي المرينجي.

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