مخاوف من انتقال نجم مانشستر يونايتد الشاب إلى ريال مدريد أو برشلونة

حذر نيكي بات، الرئيس السابق لأكاديمية مانشستر يونايتد، من أن نجم الشياطين الحمر الشاب، أليخاندرو جارناتشو، قد يفكر مستقبلا في الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وكان جارناتشو قد وقع تمديدا لعقده مع مانشستر يونايتد، في أبريل 2023، ليبقى في أولد ترافورد حتى 2028.

الدوري الإنجليزي الأفضل

وقال بات، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم، لكن أفضل اللاعبين دائما يذهبون إلى إسبانيا.. إلى ريال مدريد أو برشلونة".

وأضاف نجم مانشستر يونايتد السابق: "إذا نظرت إلى جميع النجوم الكبار، تجد أنهم نادرا ما يبقون في الدوري الإنجليزي لفترة طويلة.. معظمهم يرون أن الخطوة التالية هي الانتقال إلى مدريد أو برشلونة".

وتابع: "عندما تغادر مانشستر يونايتد، يبدو الأمر كأنك تتراجع خطوة.. لكن في مدريد، تقدر الأمور بطريقة مختلفة".

وأردف: "يمكن ضمان دخول كيليان مبابي دائرة المنافسة على الكرة الذهبية، لأنه في ريال مدريد.. بالنسبة لجارناتشو، إذا استمر في التطور، يمكننا تخيل أنه سيفكر في اللعب مع ريال مدريد أو برشلونة".