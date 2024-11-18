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رياضة

مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من لاعب بارز

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد، تسعى للتخلص من أحد اللاعبين البارزين في صفوف الشياطين الحمر بنهاية الموسم الحالي.  

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "من المتوقع أن يفترق نادي مانشستر يونايتد وكريستيان إريكسن بنهاية الموسم".

كريستيان إريكسن

وأضاف: "لا توجد مفاوضات جارية بشأن توقيع إريكسن على عقد جديد، كما سيتم أخذ رأي المدرب الجديد روبن أموريم بعين الاعتبار، لكن من المتوقع أن يرحل اللاعب الدنماركي عن أولد ترافورد".


وينتهي عقد كريستيان إريكسن مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو المقبل، ويستطيع التوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من يناير المقبل.

وشارك إريكسن هذا الموسم في 12 مباراة مع مانشستر يونايتد بمختلف البطولات، حيث أحرز 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

 

وعلي صعيد آخر دخل نادي ليفربول الإنجليزي في سباق مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، من أجل ضم المجري ميلو كيركيز الظهير الأيسر لنادي بورنموث.

 

وكشفت شبكة "أنفيلد ووتش"، أن ليفربول يرغب في ضم الظهير الأيسر لفريق بورنموث والمنتخب المجري، ميلوس كيركيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن الريدز يواجهون منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد حول ضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

وحصل ليفربول على إذن من بورنموث للتحدث مع كركيز، وسط حالة من عدم اليقين بشأن أندرو روبرتسون ولوك شو.

 

 

وخاض كيركيز هذا العام 11 مباراة مع فريقه بورنموث في جميع المسابقات، حيث قام بصناعة هدفين طوال الموسم. 

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