فرقة "تقاسيم" تقيم اليوم حفلا جديدا بقصر الأمير طاز

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لـ قطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا جديدا لفرقة "تقاسيم" بقيادة المايسترو الدكتور عادل مصطفى في السابعة مساء الخميس الموافق 21 نوفمبر.

وتقدم الفرقة ألوانا مختلفة من الغناء والموسيقى التي تتنوع بين الشعبية، الرومانسية والموشحات، ومن فقرات الحفل موشح "عجبًا لغزال"، أغنية "حيران"، "ع الرملة"، "قول يا قلم" وغيرها من الأغاني، كما تستضيف الفرقة المطربة "أسرار الجمال" التي تشارك بالغناء.

فرقة تقاسيم

تأسست الفرقة على يد الدكتور عادل مصطفى الأستاذ بكلية التربية النوعية -جامعة القاهرة- الذي قام بتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين والفنانات منهم الفنان "محمد الحلو"، "كارم محمود"، "ليلى جمال" وغيرهم؛ كما قام بتلحين حلقات برنامج "مسحراتي" بإذاعة القاهرة الكبرى.

وقد شاركت الفرقة في العديد من الحفلات الموسيقية والمهرجانات منهم فعاليات الدورة الـ 32 لـمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

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