ربة منزل ترفع دعوى حبس ونفقة ضد زوجها: هددني بالقتل وساومني على منقولاتي

رفعت زوجة دعوى طلاق للضرر وحبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، اتهمته فيها بسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وهددها بالقتل، وفقًا لأقوالها.

وقال الزوجة: “هجرني وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة، وتسبب في إصابة أطفاله بالضرر المادي والمعنوي بعد رفضه التواصل معهم، لأعيش في دوامة بعد أن حاولت استرداد حقوقي بسبب تحايله للتهرب من سداد النفقة بادعاء أنه مديون”.

وأكدت: "زوجي قرر أن يذهب لمنزل عائلته، ورفض التواصل مع أطفاله لمدة شهور، وحاول ابتزازي، حتي يدفعني لإبرائه من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وداوم على الإساءة لى خلال الشهور الماضية، وألحق بى أضرار مادية كبيرة، بعد أن أرسل لي تهديدات بالقتل أرفقتها بالدعوى أمام المحكمة".

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