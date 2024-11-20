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حوادث

تسيير حركة المرور بطريق 15 مايو بعد انقلاب ميكروباص

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 9 اشخاص،فيتو

رفعت الخدمات المرورية حطام سيارة ميكروباص انقلبت أعلى الطريق فى مدينة 15 مايو، وتسببت في زحام مروري، وإصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمدينة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلابها، ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما بدأت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها فى الحادث.

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الخدمات المرورية مدينة 15 مايو غرفة عمليات النجدة

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