انتظام الحركة المرورية على دائري الهرم بعد تصادم سيارتين ووقوع مصابين

انتظمت الحركة المرورية أعلى دائري طريق الهرم، بعدما تسبب في حادث تصادم سيارتين في زحام مروري وإصابة 5 أشخاص إثر الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق بالهرم بوجود حادث تصادم ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث، وتحرر المحضر اللازم.

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