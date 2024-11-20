مدبولي: مشروع مرتقب للربط الكهربائي مع إيطاليا بعد اليونان والسعودية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مشروعا جديدا مرتقبا للربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا بعد مشروعات الربط مع اليونان والسعودية.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل إلي نمو الاقتصاد المصري في قطاعات الاتصالات والسياحة والصناعة والزراعة، خلال الفترة الأخيرة.



ولفت إلي أن هناك 5 محافظات تدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 115 مليار جنيه.

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