السياحة تحدد شروط قبول جوازات الراغبين في حجز برامج الحج

قررت وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة بقبول سفر السيدات من عمر 25 عاما فأكثر بدون محرم، وذلك طبقا للقرارات السعودية المنظمة لدخول الحجاج في هذا الشأن.

شروط قبول جوازات الراغبين في عمل مناسك الحج السياحي

كما ألزمت وزارة السياحة والآثار الراغبين في عمل مناسك الحج، بضرورة صلاحية جوازات السفر لمدة عام كامل علي الأقل اعتبارا من الـ19 من شهر فبراير لعام 2025.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن حاملي تأشيرات الزيارة وغيرها التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم.

شروط السياحة والآثار للسماح بسفر المواطنين بموسم الحج

وشددت الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.

كما شددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.

اعتماد ضوابط الحج السياحي

اعتمد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

وبدأت شركات السياحة اليوم الأربعاء، تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

موعد إجراء قرعة الحج السياحي

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

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