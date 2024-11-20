الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الأحوال الجوية، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

زيادة فترة سطوع اشعة الشمس

حالة الطقس غدا، وقالت "غانم": إن هناك استقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة على القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد، مع زيادة فترة سطوع أشعة الشمس على مدار النهار، ولكن فترات الليل الطقس يميل إلي البرودة خاصة فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، وتصل درجة الحرارة الي 14 درجة مئوية بالمدن الجديدة و12 درجة مئوية على محافظات الصعيد.

ارتفاعات في درجات الحرارة

ولفتت: بدءًا من الغد سنشهد ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة فترة النهار وتتلاشى فرص سقوط الأمطار من كافة المحافظات، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية ولكنها تنخفض بشكل كبير خلال ساعات الليل.

عودة الشبورة المائية

وأشارت إلي عودة الشبورة المائية الكثيفة والمؤثرة على الطرق السريعة والقريبة من المزروعات والمسطحات المائية خلال ساعات الصباح الباكر، ما يؤثر على الرؤية الأفقية لذلك يجب الحذر اثناء قيادة المركبات.

حالة الطقس غدا الخميس

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14



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