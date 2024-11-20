طريقة عمل سلطة الكول سلو بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة

طريقة عمل الكول سلو، الكول سلو من أنواع السلطة الغربية الشهيرة التى انتشرت فى العالم كله ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل الكول سلو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى عبارة عن سلطة كرنب لها مذاق لذيذ وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الكول سلو.

مكونات عمل الكول سلو:-

1 كوب من الكرنب المفروم ناعم.

1/2 كوب من الجزر المبشور.

1/4 كوب من البصل الأخضر (اختياري).

1/2 كوب من المايونيز.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح.

1 ملعقة صغيرة من السكر.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود (اختياري).

طريقة عمل الكول سلو:-

في وعاء كبير، اخلطي الملفوف المفروم مع الجزر المبشور.

في وعاء آخر صغير، امزجي المايونيز مع الخل والسكر والملح والفلفل الأسود، ثم قلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

اسكبي خليط المايونيز فوق مزيج الملفوف والجزر، وقلبي المكونات جيدًا حتى تغطي الصلصة كل المكونات.

غطي الوعاء واتركي الكول سلو في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتمازج النكهات.

يمكن إضافة بعض المكونات مثل الزبيب أو التفاح المفروم لإضفاء طعم مميز.

يمكن تعديل كمية الخل والسكر حسب الذوق الشخصي.

يفضل تناول الكول سلو في اليوم التالي لضمان الحصول على أفضل نكهة.

طريقة عمل سلطة الكول سلو

فوائد الكرنب

والكرنب من الخضروات المهمة التى لها شعبية كبيرة وفوائد عظيمة، ومن فوائد الكرنب:-

-تعزيز المناعة

يحتوي الكرنب على فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية أخرى، مثل الإندول، التي قد تساعد في تعزيز المناعة.

-تحسين صحة القلب

يحتوي الكرنب على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم. كما أنه يحتوي على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

-تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الكرنب على مركبات نباتية، مثل الجلوكوزينولات، التي قد تساعد في الحماية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا.

-تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الكرنب على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك. كما أنه يحتوي على إنزيمات تساعد في تكسير الطعام.

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