الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل سلطة الكول سلو، في البيت أوفر وألذ

سلطة الكول سلو، فيتو
سلطة الكول سلو، فيتو

 طريقة عمل الكول سلو، تعد من طرق السلطات الشهيرة عالميا، وهي سلطة الكرنب الأمريكية الشهيرة، التي تقدم مع الفراخ البروستد، وفي محلات البيتزا والهامبرجر الأمريكية، وتحاول ستات البيوت إجادة عملها، لأن أسعارها مرتفعة، ولا تناسب ميزانية الكثيرين، إلى جانب أن عملها في البيت أوفر.

وطريقة عمل سلطة الكول سلو؛ تعد من أشهر السلطات في العالم، ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، فهي تتكون فقط من الكرنب المخصص للسلطة، مع الجزر، ويتم إعداد صلصة خاصة بها؛ تتكون من المايونيز وبعض التوابل.

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ولأن ستات البيوت، تبحث طول الوقت عن طريقة عمل سلطة الكول سلو، فأصبح مختلف الشيفات يقدمون أسرار طريقة عمل سلطة الكول سلو في البيت، حتى يمكن لستات البيوت والأمهات عمل وجبة كنتاكي الشهيرة متكاملة بكل مكوناتها في البيت، حتى يمكنك التوفير في الميزانية من جهة، وكذلك لتضمني جودة جميع المكونات، وحتى تقللي شراء الأكلات الجاهزة.

 

طريقة عمل الكول سلو

 وتقدم الشيف داليا شبانة، طريقة عمل سلطة الكول سلو، في السطور التالية، لكل ست بيت تبحث عن طريقتها، زي الجاهزة.

 

مكونات عمل الكول سلو:

2 كوب كرنب أبيض
كوب جزر
ملعقة كبيرة بصل مفروم ناعم (اختيارى)

 

مقادير دريسينج الكول سلو

كوب مايونيز
3 ملاعق كبيرة زبادي
2 ملعقة كبيرة كريمة
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة عسل أبيض
ملح وفلفل

 

خطوات عمل الكول سلو

 فى وعاء عميق نخلط مقادير الصوص جيدا بالمضرب السلك.
ثم نضع الكرنب والجزر والبصل ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا.
يوضع الخليط بعلبة محكمة الغلق، ويترك بالثلاجة لمدة ساعة، حتى تصبح نكهته أطيب، وكلما تركتي الكول سلو في الثلاجة مدة أطول كلما كان طعمها أفضل، لأنها تمتزج بشكل أكبر مع الدريسنج، مما يجعل طعمها غنيا.
وتقدم باردة، مع الوجبات المختلفة.

الكول سلو الأصلية

طريقة عمل سلطة الكول سلو على الطريقة الأمريكية الأصلية

مكونات الكول سلو الأمريكية

حبة كرنب صغيرة
2 حبة جزر متوسط الحجم مقطعين عيدان رفيعة
مكونات دريسينج الكول سلو
6 ملاعق كبيرة لبن زبادي 
5 ملاعق مايونيز
ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض
4 ملاعق بقدونس مفروم خشن
ملح – فلفل
رشة سكر

 

خطوات الكول سلو:

تزال الضلوع القاسية من أوراق الكرنب، بعد غسلها ثم تقطع رفيعة، ترش بالملح.
تخلط جميع مكونات الصوص مع بعضها جيدا.
يضاف الصوص إلى الكرنب المقطع، ويضاف الجزر، وتفرك جميع المكونات مع الكرنب جيدا، وتقلب جيدا، حتى يمتزج الصوص مع الكرنب والجزر.
تغطى الكول سلو، وتوضع في الثلاجة، ساعتين على الأقل قبل أن تقدم، ويفضل أن تعدي الكول سلو قبل تناولها بيوم كامل؛ حتى تستمتعي بألذ طعم، زي الجاهزة.

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