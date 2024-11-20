منتخب الشباب يتخطى ليبيا ويحقق أول فوز في تصفيات أمم أفريقيا

حقق منتخب الشباب مواليد 2005 فوزا هاما على نظيره الليبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب قناة السويس، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

بدأت المباراة بضغط من منتخب مواليد 2005 وكرة عرضية من محمد السيد داخل داخل منطقة الجزاء تسلمها بوستانجي وسدد الكرة بضربة مقصية ولكن وصلت سهلة إلى أحضان الحارس.

وفي الدقيقة الثامنة، أجرى منتخب الشباب تبديلًا اضطراريًّا بنزول عبد الرحمن عبد اللطيف وخروج محمد السيد للإصابة.

وفي الدقيقة العاشرة، أطلق محمد زعلوك مهاجم منتخب الشباب تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 21، أطلق أحمد أشرف تسديدة جديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس ليبيا تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 28، رد لاعب منتخب ليبيا بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس عبد المنعم تامر تصدى لها وخرجت إلى ضربة ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني كاد منتخب الشباب يحرز هدف التقدم الأول في الدقيقة 49 عن طريق عمر خضر، بعد عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حولها خضر برأٍسية كادت ان تعانق الشباك ولكن الدفاع الليبي شتتها من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 64 رد منتخب ليبيا بهجمة خطيرة بعد كرة بينية داخل منطقة الجواء قابلها لاعب ليبيا بتسديدة ولكن الحارس عبد المنعم تامر تصدى لها.

وفي الدقيقة 69، أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه عموري لاعب منتخب ليبيا بعد تدخل عنيف ضد لاعب منتخب مصر، ليكمل المنتخب الليبي المباراة بـ10 لاعبين.

وفي الدقيقة 72، أطلق أحمد كباكا تسديدة صاروخية بعد تنفيذ الضربة الحرة ولكن الحارس تصدى لها قبل أن يتابعها لاعب منتخب مصر برأسية ولكن كرته علت العارضة.

وفي الدقيقة 73، حصل عمر خضر على ركلة جزاء لمصلحة منتخب مصر، نفذها بنجداح أحمد كباكا محرزا الهدف الأول للفراعنة.

وفي الدقيقة 77، أحرز منتخب ليبيا هدف التعادل سريعا بعد عرضية داخل منطقة الجزاء ارتدت من الدفاع قبل أن يتابعها لاعب منتخب ليبيا بتسديدة اصطدمت في الدفاع واستقرت داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع خطف منتخب مصر هدف الفوز عن طريق عبد الله بوستانجي، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء حاول الدفاع تشتيت الكرة ولكن تابعها عبد الله بوستانجي برأسية قوية داخل الشباك، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب المصري 2 / 1.

بتلك النتيجة يرفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من الفوز اليوم بعد الخسارة في الجولة الأولى (2-1) أمام المغرب، بينما انتهت مباراة مصر والجزائر في الجولة الثانية بالتعادل.

زعلوك يقود هجوم منتخب الشباب أمام ليبيا في تصفيات شمال أفريقيا تحت 20 عامًا

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005، تشكيل منتخب مصر لمواجهة ليبيا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

ويتنافس منتخب مصر مع منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا على بطاقتين مؤهلتين إلى أمم أفريقيا 2025 تحت 20 عامًا.

تشكيل منتخب الشباب أمام ليبيا

وضم تشكيل منتخب الشباب لمواجهة ليبيا كلا من عبد المنعم تامر - معتز محمد - عبد الله بوستنجي - أحمد كباكا - محمد السيد - محمود لبيب - محمد سمير - مروان محمود - عمرو بيبو - أحمد شرف - محمد زعلوك.

منتخب مصر للشباب، فيتو

ويتطلع المنتخب لإحياء آماله في بلوغ النهائيات في ظل المنافسة المحتدمة من كل المنتخبات المشاركة، حيث يسعى لخطف البطاقة الثانية خلف المنتخب المغربي متصدر الترتيب برصيد 6 نقاط.

منتخب مصر يتعادل مع الجزائر

وخسر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مباراته الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الجزائر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على إستاد هيئة قناة السويس الأحد الماضي، في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

هدف منتخب مصر للشباب

سجل هدف التقدم لمنتخب مصر اللاعب محمد زعلوك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء فيما تعادل منتخب الجزائر أيضًا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 عن طريق أحمد كحيلي.

تبادل المنتخبان المصري والجزائري السيطرة على أحداث الشوط الأول، وأتيحت فرص ضئيلة لكل منهما لخطف هدف التقدم، ولكن لم يحسن استغلالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر تغييرات في تشكيلة الفراعنة الصغار، لتحسين الخطوط الهجومية بحثا عن هدف التقدم، وأسفرت بالفعل عن الهدف الأول في الدقيقة 59.

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