الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا تغلق سفارتها في أوكرانيا وتوجه رسالة لرعاياها

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في كييف، فيتو

أعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إغلاق سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، كما نصحت رعاياها بالاحتماء حالة إعلان أي تأهب جوي، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

استخدام صواريخ أمريكية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، أنه من المرجح أن تستخدم الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى في البداية ضد القوات الروسية والكورية الشمالية للدفاع عن القوات الأوكرانية في منطقة كورسك بغرب روسيا.

تغييرًا كبيرًا في سياسة الولايات المتحدة

واعتبرت أن قرار بايدن يمثل تغييرًا كبيرًا في سياسة الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه أدى إلى انقسامات وسط مستشاريه.

وعلى الجانب الآخر أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمس أن بلاده ستقدم 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب.

مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية

وفى وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، أن عام 2025 سيحسم من سينتصر في هذه الحرب موسكو أو كييف.

وقال زيلينسكي، في كلمة أمام البرلمان الأوكراني: “في المراحل الحاسمة التي سنشهدها العام المقبل يجب ألا نسمح لأي شخص في العالم بالتشكيك في صمود دولتنا برمتها. وتلك المرحلة ستحدد هوية المنتصر”.

أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بوقف تسليح إسرائيل

بايدن يودع العالم بحرب نووية، ماذا بعد ضرب روسيا بصواريخ أتاكمز الأمريكية؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة الاوكرانية كييف الخارجية الأمريكية صواريخ أمريكية الولايات المتحدة بايدن

مواد متعلقة

زيلينسكي يستغيث: أوكرانيا "ستُهزم" إذا قطعت واشنطن عنها المساعدات

سفير مصر السابق بروسيا: بوتين لن يوقف الحرب في أوكرانيا حتى لو تدخل ترامب لهذا السبب

خبير إستراتيجي: تهديد أوكرانيا للعمق الروسي يعطيها حق استخدام النووي

بصواريخ أتاكمز الأمريكية، أوكرانيا تنفذ الهجوم الأول من نوعه على منشأة عسكرية روسية

وزير الخارجية البريطاني: 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب

الأكثر قراءة

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

محامي فرد الأمن: تحصيل باقي مبلغ التصالح مع إمام عاشور بعد موافقة المحكمة (فيديو)

"جنح مستأنف الشيخ زايد" تتحفظ على إمام عاشور لحين إصدار القرار (صور)

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

أمريكا تغلق سفارتها في أوكرانيا وتوجه رسالة لرعاياها

رفع جلسة معارضة إمام عاشور على حكم حبسه 6 شهور للقرار (صور)

السفير محمد الشناوي مُتحدثا رسميا جديدا باسم رئاسة الجمهورية

ترتيب منتخبات تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 عاما قبل مواجهة مصر وليبيا

منوعات

المزيد

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

سيحطم أرقام المشاهدات، جورجينا تخدع رونالدو للكشف عن ضيفه "المثير" على يوتيوب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

صواريخ بعيدة المدى قد تستخدمها أوكرانيا في ضرب عمق روسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شروق الشمس في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة قريبًا

لماذا تلعن كل أُمَّة أختها عند دخول النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية