محلل سياسي بموسكو: صاروخ روسي جديد جاهز للضرب وليلة ساخنة فى أوكرانيا

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز “جي أس أم” للأبحاث والدراسات في العاصمة الروسية “موسكو”، إنه قبل إعلان صدور مرسوم رئاسي بالعقيدة النووية الروسية ، أطلقت أوكرانيا 6 صواريخ على مقاطعة بريانسك، وأصابت أحد هذه الصواريخ مستودع الذخيرة، ما أحدث حريقا محدودًا جرى إطفاؤه، متابعا: «الصواريخ الخمسة الأخرى تم إسقاطها بالدفاعات الجوية الروسية».

الصواريخ الأوكرانية ضد روسيا

وأضاف «ملحم»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر برنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الصواريخ من حيث مواصفاتها الفنية لن تغير شيئًا من قواعد اللعبة على الإطلاق، مؤكدا أنه تم إطلاق هذه الصواريخ من قلب أوكرانيا، وبالتالي كانت على الطائرة أن تقترب من الحدود الروسية حتى تكون قادرة على ضرب العمق الروسي، لأن القوة التفجيرية لهذا الصواريخ صغيرة.

صاروخ روسي جاهز لضرب أوكرانيا

وتابع: «المشكلة تكمن في أن هناك عملية استنزاف تدريجي لـروسيا، وكأن كييف وضعت موسكو أمام خيارين إما الموت البطيء عن طريق الضربات المحدودة المستمرة، أو الموات السريع بتحويل الصراع وتصعيد إلى حرب عالمية شاملة، مواصلا: «هناك صاروخ روسي جديد جاهز للضرب والليلة ستكون ساخنة على أوكرانيا».

موقف روسيا من وقف الصراع الدائر في أوكرانيا

وأكد الكرملين، اليوم الأربعاء، رفضه فكرة وقف الصراع الدائر في أوكرانيا، قائلًا إنها "لا تناسب روسيا"، في حين أكد مجددًا استعداد الرئيس فلاديمير بوتين للدخول في مفاوضات.

واختار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عدم التعليق على الإغلاق الأخير للسفارة الأمريكية في كييف اليوم الأربعاء، حيث رافق الإغلاق تحذيرات من احتمال وقوع «هجوم جوي كبير».

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