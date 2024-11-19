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أماكن أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة في الجيزة

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
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 أعلنت محافظة الجيزة قرب انطلاق أسواق اليوم الواحد في عدد من أحيائها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطوة تسعى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتهدف هذه الأسواق إلى توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك من خلال تقليل حلقات التسويق ووصول المنتجات مباشرة من الموردين إلى المستهلكين.

 

أحياء تستقبل أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة 

 وستشهد أحياء العمرانية، الوراق، المنيرة، إمبابة، وبولاق الدكرور إطلاق هذه الأسواق، والتي من المتوقع أن تساهم في توفير العديد من السلع الأساسية مثل الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

 

فوائد تنظيم أسواق اليوم الواحد بالجيزة

و تساهم أسواق اليوم الواحد في تخفيض الأسعار من خلال تقليل تكاليف التوزيع والتسويق، كما أنها توفر على المواطنين الوقت والجهد المبذول في البحث عن السلع بأسعار مناسبة، وتساهم في دعم المنتجات المحلية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

جدير بالذكر أنه قد قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية للبدء في تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء المحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتي تحظي بمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أماكن انعقاد أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة

تصريحات المحافظ جاءت عقب لقائه باللواء علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث أشار محافظ الجيزة  إلى أنه سيتم انعقاد الأسواق بأحياء الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والمنيرة الغربية كمرحلة أولي علي أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من المواطنين. 

وأوضح محافظ الجيزة أن هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.
 

واستمرارًا لبذل المزيد من الجهد فى هذا الشأن عملًا على مصلحة المواطن فقد تم التنسيق مع كل من جهاز مدينة 6 أكتوبر وجهاز مدينة الشيخ زايد وبناءًا على رغبتهم لتوفير أماكن تخصص لهذا الغرض فى نطاق المدينتين.

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