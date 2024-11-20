إسدال الستار على الأزمة الأشهر بالكرة المصرية، فيفا ينصف الزمالك ويغرم كهربا ملايين الدولارات، انتقال اللاعب إلى الأهلي يشعل فتيل الصراع، 7 ملايين جنيه تنهي النزاع نهائيا

أسدل الستار بشكل نهائي عن أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نادي الزمالك وذلك بعد سداد اللاعب باقي مستحقات الغرامة المالية للقلعة البيضاء،لتنتهي أزمة دامت بين الطرفين قرابة الـ 5 سنوات.

ولا شك أن أزمة كهربا مع الزمالك تعد واحدة من أكثر الأزمات أثارة للجدل في تاريخ كرة القدم المصرية نظرا للأحداث المثيره التي شهدتها خلال الـ 5 سنوات.

وبدأت أزمة كهربا مع الزمالك بعدما، اتخذ اللاعب قرارا بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال موسم 2019، لتثار أزمة كبيرة بين الطرفين، حيث يري اللاعب أن لديه أحقيه في الرحيل، بينما يؤكد الزمالك أحقية النادي في استمرار اللاعب داخل ميت عقبة.

رحيل كهربا عن الزمالك

وانتقل كهربا إلى صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي عام 2019، بعد أن أعلن اللاعب نهاية عقده مع الزمالك وأحقيته في الرحيل، في الوقت الذي أكد الزمالك أن اللاعب جدد تعاقده مع الفريق ولا يحق له الرحيل وأن رحيله يعني هروبه عن الفريق في مخالفة واضحة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” .

الزمالك يبدا اتخاذ الإجراءات ضد كهربا

وفور رحيل كهربا عن الزمالك، تقدم مسؤولو الفريق الابيض يشكوى رسمية ضد اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ”، والذي استخرج بطاقة دولية مؤقتة للاعب للمشاركة رفقة الفريق البرتغالي، لحين الفصل في أزمة مع الزمالك.

وتقدم نادي الزمالك خلال شكواه للاعب بعقود التجديد التي وقع عليها كهربا، ما يعني عدم احقية اللاعب في الرحيل، ويعتبر ذلك فسخ للعقد من طرق اللاعب، بينما أكد كهربا أننادي الزمالك لم يوثق عقود التجديد داخل اتحاد الكرة المصري ما يعني أن له احقيه في مغادره الفريق .

اشتعال أزمة كهربا والزمالك بسبب الأهلي

واشتعلت الأزمة بين الزمالك وكهربا لتصبح علي صفيح ساخن، بعد أعلان النادي الأهلي والغريم التقليدي للنادي الأبيض، في ديسمبر 2019 تعاقده مع محمود كهربا ليصبح لاعبا في صفوف القلعة الحمراء، ما أدي اشتعال الأزمة بين الطرفين.

حكم الفيفا ينصف الزمالك ويحبط كهربا

وأصدرت المحكمة الرياضية في أغسطس 2020، حكما بتوقيع غرامة مالية ضخمة على محمود كهربا وصلت وقتها لـ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد يسددها اللاعب إلى نادي الزمالك.

ولم يستسلم كهربا لقرار المحكمة الرياضية حيث تقدم بعتراض علي الحكم “ مايسمي طعن علي الحكم ” لكن لم يقبل، بينما تابع الزمالك مسار القضية للحصول علي الغرامة من لاعب الأهلي.

ومع تصاعد وتيره الأحداث أصدر الاتحاد الدولي قرارا بإيقاف كهربا 6 أشهر بداية من فترة يوليو 2022 وذلك لعدم سداد الغرامة لنادي الزمالك.

إنتهاء الإيقاف وعودة كهربا للملاعب

و في يناير من العام 2023، عاد كهربا للمشاركة مرة أخرى مع النادي الأهلي بعد انتهاء فترة الايقاف، لكن مع سعي اللاعب لدفع الغرامة للزمالك، حتى لا يتلقي قرارا جديدا بالايقاف مرة أخري.

كهربا يسدد الغرامة للزمالك ولكن

وأعلن نادي الزمالك خلال شهر مارس الماضي في بيان رسمي، سداد محمود كهربا الغرامة الموقعة عليه والتي تقدر بـ 2.476 مليون دولار، ليتم انتهاء الازمة بين الزمالك واللاعب.

وحين سداد كهربا الغرامة في مارس الماضي، ثارت حالة جديد من الجدل، حيث أكد الزمالك حينها سداد لاعب الأهلي الغرامة بالكامل، بينما أكدت تقارير رياضية حينها عدم سداد كهربا المبلغ بالكامل، حيث تم تسديد جزء وتبقي جزء بسيط علي اللاعب تم تدوينه علي شيك بنكي لنادي الزمالك.

وفي يوم 14 الماضي من نوفمبر الجاري، تصدرت ازمة كهربا والزمالك المشهد من جديد وذلك بعدما تفاجئ الجميع داخل الوسط الرياضي بتقدم الفارس الابيض ببلاغ رسمي ضد كهربا يفيد بتضرر النادي من المشكو في حقه لعدم سداد باقي الغرامة للنادي، وذلك في محضر رسمي تم تحريره بدائرة قسم شرطة العجوزة، وذلك بعد ذهاب مندوب من الزمالك لصوق الشيك ليكتشف انه بدون رصيد.

كواليس الأزمة الأخيرة بين كهربا والزمالك

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس أزمة النادي مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، بعد تقديم بلاغ ضد اللاعب بسبب عدم سداده شيكا بمبلغ 7 ملايين و490 الف جنيه لصالح الزمالك.

وقال المصدر: إن الزمالك حصل علي 70 مليون جنيه فقط من اللاعب مما يعني أنه متبقي عليه 7 ملايين و490 الف جنيه.

اسدال الستار عن أزمة كهربا والزمالك نهائيا

واسدل الستار عن الأزمة وذلك بعد سدد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باقي مستحقات الغرامة المالية لنادي الزمالك اليوم الأربعاء لتنتهي الأزمة بين الطرفين.

وعلمت فيتو من مصدر أن الأزمة بين كهربا ونادي الزمالك انتهت بعد سداد لاعب الأهلي مبلغ 7 ملايين جنيه باقي مبلغ الغرامة المالية الموقعة على اللاعب.

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