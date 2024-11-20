بعد سداد الغرامات، الموقف القانوني لـ كهربا ومصير البلاغ المقدم ضده

سدد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باقي مستحقات الغرامة المالية لنادي الزمالك اليوم الأربعاء، لتنتهي الأزمة بين الطرفين.

وعلمت فيتو من مصدر أن الأزمة بين كهربا ونادي الزمالك انتهت، بعد سداد لاعب الأهلي مبلغ 7 ملايين جنيه، باقي الغرامة المالية الموقعة على اللاعب.

الموقف القانوني لكهربا بعد سداد الغرامات

وكشف علي فايز الخبير القانوني عن الموقف القانوني للاعب بعد سداد الغرامة، ومصير البلاغ المقدم من النادي ضد اللاعب.

وأفاد الخبير القانوني أنه طالما تم السداد، وقدم النادي ما يثبت سداد المبلغ كاملا، فإن النيابة تقضي بحفظ البلاغ وكأنه لم يكن، خاصة أن القضية لم تحل للمحاكمة الجنائية، ولم يتحدد جلسة محاكمة، وبالتالي يتم حفظها في النيابة.

كواليس أزمة كهربا والزمالك

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس أزمة النادي مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، بعد تقديم بلاغ ضد اللاعب بسبب عدم سداده شيكا بمبلغ 7 ملايين جنيه لصالح الزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا