منتخب الشباب في مهمة مصيرية أمام ليبيا بدورة شمال إفريقيا.. لا بديل عن الفوز للتأهل لكأس الأمم الإفريقية.. واتحاد الكرة يلجأ لـ أبو ريدة لإنقاذ الفراعنة

منتخب الناشئين، يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الأربعاء، نظيره الليبي، في ثالث مواجهات أحفاد الفراعنة في دورة شمال إفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة.

ويسعى منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني روجيرو ميكالي، تحقيق أول انتصاراته في لقاء اليوم أمام نظيره الليبي وحصد الثلاث نقاط، على أمل أن تخدمه نتائج المنافسين وتمنحه أملا جديدا في التأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب العام المقبل.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة ليبيا

وأدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه الختامي، أمس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيا اليوم الأربعاء باستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة في دورة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويتطلع المنتخب لإحياء آماله في بلوغ النهائيات في ظل المنافسة المحتدمة من كل المنتخبات المشاركة.

منتخب مصر يتعادل مع الجزائر

وخسر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مباراته الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الجزائر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على إستاد هيئة قناة السويس الأحد الماضي، في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

هدف منتخب مصر للشباب

سجل هدف التقدم لمنتخب مصر اللاعب محمد زعلوك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء فيما تعادل منتخب الجزائر أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 عن طريق أحمد كحيلي.

تبادل المنتخبان المصري والجزائري السيطرة على أحداث الشوط الأول، وأتيحت فرص ضئيلة لكل منهما لخطف هدف التقدم، ولكن لم يحسن استغلالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام نظيره الليبي على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا في تمام الثامنة مساء، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

ودخل منتخب الشباب في حسبة برما بعد اقترابه من الخروج من دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي تحتضنها مدينة الإسماعيلية بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر.

المنتخب يمتلك نقطة وحيدة ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بجانب الجزائر ليقترب أبناء الفراعنة من وداع البطولة في ظل تصدر منتخب المغرب للجدول برصيد 6 نقاط بينما تحتل تونس المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

المنتخب المصري ظهر بمستوى متواضع بالبطولة في ظل عدم التحضير الجيد لهذا المنتخب خاصة وأن اتحاد الكرة أصر على استمرار سلسلة الإخفاقات وعين روجيرو ميكالي مديرًا فنيًا للفراعنة الشباب، قبل انطلاق البطولة بأسبوعين فقط، والذي جاء من “الدار للنار ”، ليفاجأ بمستوى اللاعبين المتواضع خلال التدريبات وعدم قدرة البعض على تنفيذ التعليمات الخططية للمباريات.

ولجأ اتحاد الكرة مسرعًا إلى وزير الرياضة أشرف صبحي، ولسان حالهم يقول “انقذنا ياوزير”.. البطولة في مصر وهنخرج بفضيحة" حسب تصريحات أحد أعضاء اتحاد الكرة لـ فيتو.

وأجرى أشرف صبحي اتصالًا بالمهندس هاني أبوريدة الذي فاز برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث سيتدخل بعلاقته القوية في الاتحاد الإفريقي لاختيار ملف مصر التي تقدمت به لاستضافة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تتنافس معها كوت ديفوار لاستضافة البطولة.

اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب لم يعد لديهما إلا أمل ضئيل في التأهل لكأس الأمم الإفريقية وسط الفارق الكبير بين في إمكانيات لاعبي الفراعنة الشباب أمام المغرب وتونس الذي يظهران بالبطولة بشكل متميز خاصة مع الإعداد الجيد لهما والتحضير لهذا الجيل منذ أكثر من سنتين.

اتحاد الكرة “يتعلق بقشة" ولم يعد لديه أمل سوى تدخل أبوريدة من أجل موافقة الكاف على ملف استضافة كأس الأمم خاصة وأن اللوائح تنص على أن البلد المستضيف يصعد منتخبها بغض النظر عن نتائجه بالتصفيات وبالتالي سيكون لمصر مقعد أساسي في المشاركة بكأس الأمم الأفريقية حال موافقة الإتحاد الافريقي على استضافة مصر للبطولة.

وتكمن الأزمة في ترجيح كفة كوت ديفوار لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة، خاصة وأن مصر استضافت نسخة 2023 للشباب والتي توجت بها السنغال العام الماضي.

ويميل مسؤولو الكاف إلى الموافقة على استضافة كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب بحجة أن البنية التحتية لها مناسبة في ظل استضافتها لكأس الأمم للكبار نسخة 2023.

ويأمل اتحاد الكرة وجهاز المنتخب في تدخل هاني أبوريدة بعلاقته القوية لترجيح كفة مصر لإستضافة بطولة كاس الامم الافريقية للشباب ليكون أول اختبار له بعد الفوز برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية وإنقاذ منتخب الشباب بعد إخفاق مجلس جمال علام في الإعداد الجيد لهذا الجيل موالي 2005 رغم أنه يعتبر مستقبل الكرة المصرية فهل يستطيع أبوريدة إنقاذ سمعة مصر.

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