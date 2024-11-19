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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه برفع كفاءة وتطوير الحملة الميكانيكية بالمدينة والأحياء (صور)

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع كفاءة وصيانة معدات الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية. 

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استغلال كافة طاقات المحافظة 

وذلك ضمن الجهود المبذولة للاستغلال الجيد لكافة طاقات المحافظة؛ من أجل الحفاظ على المال العام وتحسين بيئة العمل لتحقيق التنمية المستدامة. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم لبحث آليات رفع كفاءة وتطوير الحملة الميكانيكية  ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وبحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

وبحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مدير عام الشئون المالية والإدارية، مديرو عموم الحسابات العامة والخاصة،مدير عام التخطيط والمتابعة، مدير مكتب متابعة المحافظ، مدير الموارد البشرية بمحافظة الإسماعيلية. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

عرض احتياجات مركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة 

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة احتياجات مركز ومدينة الإسماعيلية، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، من معدات وآلات ورفع كفاءة المعدات الحالية، بالإضافة إلى الاحتياجات الملحة من العمالة لتحقيق المستهدف من أعمال النظافة وتحسين البيئة. 

الاستفادة القصوى من موارد المحافظة المتاحة

وأشار "أكرم" إلى أن ما يتم من أعمال صيانة ورفع كفاءة، تأتي على قمة الأولويات التي تحقق خطط المحافظة لتحسين جودة حياة المواطنين وتحسين البيئة المحيطة، وكذلك تحقيق الاستفادة القصوى من موارد المحافظة، مكلفًا بسرعة تحديد المستهدف من الأعمال في أقرب وقت. 

موفق نقل الورش الحرفية 

وعلى صعيد آخر كان قد عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الورش الحرفية الجديد بمدينة المستقبل.  

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لنقل الورش المقلقة للراحة من داخل التكتل السكاني بمدينة الإسماعيلية إلى مشروع الورش الحرفية بالمستقبل، حيث تم نقل حوالي ٧٠٪ من الورش وإنهاء إجراءات التعاقد.    

إشادة بجهود الأحياء 

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود الأحياء والجهات المعنية في تنفيذ قرارات الغلق للورش المقلقة للراحة وفي نفس الوقت تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب الورش وتوجيههم إلى مشروع الورش الحرفية لإنهاء الإجراءات.

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