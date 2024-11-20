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أخبار مصر

وزير النقل يتابع حركة تداول الحاويات بالموانئ

وزير النقل يتابع
وزير النقل يتابع حركة تداول الحاويات بالموانئ
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تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل حركة تداول الحاويات بموانئ البحر الأحمر وإجراءات استقبال السفن بالموانئ المصرية لتقديم أفضل خدمة للخطوط الملاحية بما يخدم حركة التجارة.


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن  ميناء سفاجا استقبل  اليوم السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتان الحرية وAlcudia Express، كما تم تداول 2500 طن بضائع و200 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين  اور وايلة  . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ELIF IPEK علي متنها 190 سيارة بوزن 380 طن قادمة من جدة.

 

وأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 477  شاحنة و240 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 121 شاحنة و211 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 356 شاحنة و29 سيارة. 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1170 راكب بموانيها اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

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